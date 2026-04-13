Trabajo el 1 de mayo: el gobierno frena la reforma legal

Publicado el 13 de abril de 2026 a las 20:24 horas, actualizado el 13 de abril de 2026 a las 8:59 p.m. Lectura: 2 min.

Primer Ministro Sébastien Lecornu “decidió no solicitar la convocatoria de la comisión mixta” que debía retomar el texto sobre el trabajo el 1 de mayo para adoptarlo, aseguró este lunes 13 de abril el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou.

“El gobierno es consciente de la particular sensibilidad de este tema”declaró Jean-Pierre Farandou el lunes por la tarde tras una reunión con organizaciones sindicales representativas. “Es el día de los trabajadores, es el único día festivo, no laborable y remunerado. Este principio general debe seguir prevaleciendo incluso si son posibles ciertas excepciones.estimó, posponiendo la cuestión del trabajo de ese día para el 1 de mayo de 2027, por lo tanto después de las elecciones presidenciales.

La remoción de minas es un tema muy, muy delicado: a partir del domingo, Matignon había prometido que no habría ninguna “paso por la fuerza”. Este lunes se celebró una reunión en el Ministerio de Trabajo con dirigentes sindicales, con fuertes vientos en contra del proyecto de ley que actualmente se acelera tras una votación táctica en la Asamblea Nacional.

La ley propuesta el 1 de mayo, apoyada por los macronistas, la derecha y la extrema derecha, pretendía autorizar el trabajo de los empleados en empresas alimentarias locales como panaderías, pastelerías, fruterías, carnicerías, floristerías, pero también en establecimientos culturales (cines, teatros).

Poco después del anuncio del ministro de Trabajo, el líder de los diputados macronistas, Gabriel Attal “deplorado” estas declaraciones en un mensaje publicado en la red social “Las grandes superficies o cadenas de comida rápida pueden abrir el 1 de mayo, pero no los floristas o panaderos independientes que quieran », denunció, pidiendo al gobierno que “No sancionar a los artesanos que opten por abrir el 1 de mayo”.

“Una vez más, ante la presión de los sindicatos y de la izquierda, el ejecutivo da marcha atrás. Francia necesita coraje político, no capitulaciones repetidas”decidió por su parte el jefe de los Republicanos (LR), Bruno Retailleau, en la misma red social.

En la izquierda, los Insoumis Mathilde Panot y Manuel Bompard celebraron una “victoria” de los sindicatos. “Gracias a la amenaza de censura y a la movilización de todos los sindicatos, el gobierno se ve obligado a renunciar a la fuerza”escribió en X el jefe de los diputados del LFI. “¡Hemos hecho retroceder al gobierno!” “, También declaró la líder de los diputados ecologistas Cyrielle Chatelain sobre Bluesky, afirmando que “1,4 millones de empleados podrán aprovechar su 1 de mayo”.

Por parte del sindicato, llegó el momento de celebrar. La líder de la CGT, Sophie Binet, se mostró encantada de que el ministro “escuché las advertencias de las organizaciones sindicales”. “Por lo tanto, la ley no se modificará mañana y el 1 de mayo seguirá siendo un día festivo excepcional y remunerado”, declaró antes de felicitar “que por fin hemos abandonado el mundo de los mitos de Gabriel Attal para volver a la razón”.

“Este 1 de mayo será completamente clásico”dio la bienvenida a Yvan Ricordeau, secretario general adjunto de la CFDT.