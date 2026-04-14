Financiación del terrorismo en Siria: el fabricante de cemento Lafarge condenado a una multa máxima de 1.125 millones de euros

Publicado el 13 de abril de 2026 a las 13:47, actualizado el 13 de abril de 2026 a las 4:08 p.m. Lectura: 3 min.

Hora del veredicto en este caso en expansión. El tribunal penal de París condenó al fabricante de cemento francés Lafarge y a ocho exfuncionarios de financiación del terrorismo en 2013 y 2014 por pagar a grupos yihadistas para mantener en funcionamiento una fábrica durante la guerra en Siria. La empresa fue multada con un máximo de 1.125 millones de euros.

El ex director ejecutivo de Lafarge, Bruno Lafont, fue condenado a seis años de prisión con encarcelamiento inmediato. Director general de Lafarge de 2008 a 2015, el ex director del CAC 40, de 69 años, fue detenido en el tribunal y llevado inmediatamente por la policía. Su defensa indicó que apelaría la sentencia y presentaría un pedido de libertad, criticando una orden de prisión preventiva. “injustificado”.

El tribunal también condenó a otros siete ex directivos de la cementera a penas que oscilan entre 18 meses y siete años de prisión. También ordenó el encarcelamiento inmediato del ex director general adjunto Christian Herrault, condenado a cinco años de prisión. El tribunal penal también condenó a la empresa a pagar una multa aduanera de 4,57 millones de euros junto con cuatro ex directivos del grupo por incumplimiento de las sanciones financieras internacionales, otro delito en el centro del proceso.

En la encrucijada del mundo empresarial internacional, la geopolítica y las aguas turbulentas de la inteligencia, el caso Lafarge cuenta la historia del compromiso rotundo de una gran empresa CAC 40 para preservar sus intereses económicos en una Siria a sangre y fuego, que otras multinacionales habían abandonado.

“Es la historia de un desliz, de una desviación que significa que la sociedad Lafarge, buque insignia de la industria francesa, vino a financiar organizaciones terroristas, con un único objetivo: mercantil”había criticado a la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Pnat) en sus requisas en diciembre pasado. La empresa francesa –desde entonces absorbida por el grupo suizo Holcim– y sus antiguos directivos están condenados por el pago en 2013-2014, a través de la filial siria Lafarge Cement Syria (LCS), de varios millones de euros a grupos armados yihadistas para mantener la actividad de una fábrica de cemento en Jalabiya, en el norte de Siria.

Durante el amargo proceso de noviembre-diciembre, la defensa intentó romper con la narrativa según la cual la cementera de Jalabiya, una nueva inversión de 680 millones de euros, se mantenía en funcionamiento por razones puramente financieras, en detrimento de la seguridad de sus miles de empleados. “Podemos lavarnos las manos e irnos, pero ¿qué habría pasado con los trabajadores de la fábrica si nos hubiéramos ido? »argumentó al interrogar a Christian Herrault, ex director general adjunto de Lafarge. “Tuvimos que elegir entre dos malas soluciones, la peor y la menos peor. »

Analizando intercambios de correos electrónicos, actas de reuniones y extractos bancarios, el tribunal se sumergió durante muchas semanas en el laberinto de pagos de Lafarge, a través de su intermediario sirio Firas Tlass, al Estado Islámico (EI) y a los grupos Jabhat al-Nusra. Para el Pnat, los pagos a entidades clasificadas como “terroristas” alcanzó un importe mínimo de casi 4,7 millones de euros.

Este sistema preveía el pago de dinero para, por un lado, financiar la adquisición de insumos destinados a la producción de cemento, como hidrocarburos o puzolanas, y, por otro, para garantizar “pagos de seguridad” y permitir que los trabajadores y mercancías del cemento pasen a través de los controles de carreteras en la región. Si los acusados ​​afirmaron haber sido víctimas de “crimen organizado”el término sorprendió a la presidenta del tribunal Isabelle Prévost-Desprez, varios mensajes internos de Lafarge más bien informan “negociaciones” o“acuerdos”.

“Había esta convicción de que (la guerra) no iba a durar. Si no entendemos eso, no entendemos ciertas decisiones que se tomaron”.explicó Bruno Pescheux, uno de los protagonistas del caso, director de la filial siria de Lafarge desde 2008 hasta el verano de 2014. “Esta crisis era un túnel. Todos nos decían que esta crisis sería corta, que veríamos la luz. Pero en realidad, la luz nunca llegó”dijo.

En la audiencia, los dos fiscales de la Pnat enfatizaron “la ausencia total de adhesión a la ideología yihadista” de los acusados, pero notó su “falta de reconocimiento” y de “remordimientos” sobre los hechos. Habían solicitado una multa máxima de 1,125 millones de euros contra la empresa Lafarge, así como el decomiso parcial de activos por valor de 30 millones de euros.

Contra el ex director general del grupo, Bruno Lafont, que niega rotundamente haber tenido conocimiento de los pagos ilícitos, la fiscalía había solicitado seis años de prisión con orden de prisión preventiva aplazada pero sin ejecución provisional. El Pnat cree que Bruno Lafont estaba bien informado y que “dio instrucciones claras” para mantener la actividad de la fábrica, “una elección puramente económica, sorprendente por su cinismo”.

A pesar de los millones pagados, la planta de cemento de Jalabiya fue finalmente evacuada por Lafarge a toda prisa y con total falta de preparación el 18 de septiembre de 2014 ante el avance del EI. Al día siguiente cayó en manos de los yihadistas. Particularidad de este caso, las víctimas del 13 de noviembre se han convertido en partes civiles, viendo en este asunto uno de los “engranajes” ataques que ensangrentaron a Francia en los años siguientes.