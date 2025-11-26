“Traidores”: Trump evoca la pena de muerte para los demócratas que llaman a la desobediencia militar

Publicado el 20 de noviembre de 2025 a las 21:48 horas. Lectura: 2 min.







Un nuevo hito alcanzado por el presidente americano. Donald Trump habló este jueves 20 de noviembre de la pena de muerte para los funcionarios demócratas electos que llamaron a los militares y agentes de inteligencia estadounidenses a desobedecer las “órdenes ilegales” de su gobierno.





“¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, castigado con la MUERTE!” »escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.





“Absolutamente infame”reaccionó inmediatamente el Partido Demócrata sobre X. Los líderes demócratas en la Cámara de Representantes denunciaron el “retórica violenta y desatada” del presidente estadounidense, pidiéndole que borre sus mensajes “antes de que maten a alguien”.









El presidente fue acusado por la oposición de utilizar al ejército sin fundamento legal para operaciones policiales en suelo estadounidense y para luchar contra el tráfico de drogas en el extranjero. En un mensaje publicado poco antes en la misma plataforma, Donald Trump había calificado a estos opositores como “traidores” tener un “comportamiento sedicioso”.





Seis demócratas electos en la Cámara de Representantes y en el Senado, que han servido en el ejército o en los servicios secretos, publicaron el martes el día X un vídeo en el que dicen a los militares y a los agentes de inteligencia: “Puedes rechazar pedidos ilegales. » Ellos creen que “Esta administración enfrenta a nuestros militares uniformados y profesionales de inteligencia contra ciudadanos estadounidenses”.





“Cuélgalos”





“Todas las órdenes dadas por este comandante en jefe (nota del editor: un título del presidente estadounidense) a través de la cadena de mando, a través del Departamento de Guerra, son legales”aseguró el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. ” No “respondió a un periodista que le preguntó si el presidente quería ejecutar a funcionarios demócratas electos.





En un comunicado emitido el jueves después del mensaje de Donald Trump, los seis demócratas, entre ellos el senador Mark Kelly, exastronauta de la Marina y de la NASA, y la senadora Elissa Slotkin, que trabajó para la CIA en Irak, pidieron “Mantenernos unidos y condenar los llamamientos del presidente a nuestro asesinato y violencia política. Es hora de la integridad moral. »









Durante la noche del miércoles al jueves, Donald Trump compartió una publicación de otro usuario en Truth Social, donde se escribe: “Cuélgalos”.





“Enciende una cerilla en un país ya empapado de combustible político”indignó el líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer.





Los funcionarios electos de la oposición recibieron el apoyo el jueves de un grupo que afirma representar “más de 360” ex funcionarios militares y diplomáticos, para quienes la desobediencia a órdenes ilegales “es la base misma del control que ejercen los civiles sobre el ejército”.





Operaciones controvertidas en suelo americano y en otros lugares





Los demócratas electos no especifican en su vídeo a qué órdenes se refieren, pero Donald Trump y su fiel aliado en el Pentágono, el ministro Pete Hegseth, son criticados por su uso de las fuerzas armadas. El presidente ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades demócratas, incluidas Los Ángeles y Washington, en contra del consejo de las autoridades locales. Justificó el despliegue de este cuerpo de reserva del ejército por lo que presenta como un aumento de la criminalidad.





En las últimas semanas, Estados Unidos también ha llevado a cabo una veintena de ataques en el Caribe y el Pacífico contra barcos a los que acusa -sin presentar pruebas- de transportar drogas, causando al menos 83 víctimas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, consideró, a propósito de estas operaciones, que había “pistas fuertes” de “violaciones del derecho internacional” humanitario y “ejecuciones extrajudiciales”.









Antes de Donald Trump, otros altos funcionarios de la Casa Blanca habían atacado el llamamiento de los seis funcionarios electos de la oposición. “Los funcionarios demócratas están llamando abiertamente a la CIA y a los líderes militares a rebelarse contra su Comandante en Jefe. No subestimen cuán peligrosamente se ha radicalizado el Partido Demócrata”.reaccionó el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, el miércoles en X.