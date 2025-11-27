La izquierda emite de noche, la extrema derecha de día… El “trampa” del canal CNews sobre el pluralismo político revelado por RSF













Recordando que el pluralismo político es un principio constitucional, RSF revisó las emisiones de los cuatro canales franceses de información continua (BFMTV, CNews, Franceinfo, LCI) del 1 al 31 de marzo de 2025, utilizando una herramienta automática de captura de pantalla que permitió analizar 700.000 pancartas. Resultado : “Esta encuesta muestra de manera indiscutible que CNews es el único canal que se aleja tanto de los criterios establecidos por Arcom para garantizar el respeto del pluralismo en el aire”declara Arnaud Froger, jefe de la oficina de investigación de RSF.





• Al parecer, todos los canales respetan el pluralismo.





La primera observación del estudio es que “La distribución de la oferta política al aire observada por RSF se aproxima a la declarada por los propios canales a Arcom”. Esto significa que, en apariencia, los canales continuos respetan las reglas: un tercio del tiempo de palabra para el ejecutivo, los otros dos tercios se distribuyen equitativamente entre todas las fuerzas políticas según su peso electoral, sus encuestas de opinión y su contribución a la vida política. “Ninguna fuerza política parece beneficiarse de un trato preferencial o de una discriminación flagrante”nota de RSF.





• En CNews, la izquierda “representó”… ¡sólo de noche!





Mirando en detalle, RSF se encontró con una sorpresa: en CNews, aparece la izquierda, desde La France insoumise hasta el Partido Socialista. “mucho mejor representado” en el aire que la extrema derecha.









Para comprender este extraño fenómeno, tuvimos que examinar los datos según las horas del día. Y luego sorpresa: “Descubrimos que CNews, lejos de respetar el pluralismo en el aire del que se enorgullece, está haciendo trampa”denuncia RSF. Porque si llega la izquierda “en gran medida a la cabeza”es sólo de noche, cuando la extrema derecha “ocupa, con diferencia, la primera posición” ¡durante el horario de máxima audiencia (de 7 a. m. a 10 a. m. y de 6 p. m. a 9 p. m. en la encuesta)! RSF acusa:







“Estas “puestas al día nocturnas” dan artificialmente tiempo de palabra a las fuerzas políticas que han sido privadas de él durante el día y permiten mostrar resultados mensuales globales dando la ilusión de pluralismo político. »





La organización recuerda que esta práctica está prohibida. CNews ya había sido advertido en 2021 por haber relegado los discursos del gobierno y del LFI a horas nocturnas, decisión confirmada por el Consejo de Estado en 2023.





• François Hollande, la súper estrella de CNews





Símbolo de lo absurdo de este proceso: François Hollande es la tercera personalidad política más difundida en CNews, detrás del entonces primer ministro François Bayrou y Emmanuel Macron. ¿La razón? Entrevistas y conferencias enteras del ex presidente socialista se retransmiten muy tarde, en mitad de la noche o muy temprano en la mañana. “A veces, descaradamente fuera de sintonía con los acontecimientos actuales”añade RSF. La organización pone el ejemplo del 27 de marzo, a las 23 horas, cuando se retransmitió durante 1 hora y 20 minutos ininterrumpidamente un discurso de Hollande. “Por falta de una grabación sonora adecuada, el diputado de Corrèze apenas se oye”especifica RSF. Más absurdo aún: este mismo discurso se vuelve a transmitir tres días después, esta vez un domingo a las 5:30 a.m.









En total, RSF identificó una veintena de intervenciones políticas de más de quince minutos de duración retransmitidas ininterrumpidamente durante la noche, lo que representa diez horas de emisión durante el mes de marzo. Estos “túneles” están ocupados en un 80% por representantes de la izquierda, lo que tiene un impacto considerable en el reequilibrio del equilibrio político: el 39% del tiempo total de palabra asignado a la izquierda se realiza durante estas reuniones nocturnas. una practica “sistemático”también observado en los meses siguientes.





• En CNews, los periodistas también carecen de diversidad





La falta de pluralidad en CNews también preocupa a los periodistas. Ya sean invitados, columnistas ocasionales o habituales, más del 70% de ellos proceden de medios cuya línea editorial está marcada por la derecha o la extrema derecha. Una tendencia que no se verifica en los demás canales continuos, aunque LCI tiene una ligera preferencia por los periodistas de “Figaro”, que representan un tercio de las intervenciones de marzo.





En CNews, no hacemos las cosas a medias: los locutores se alejan mucho del “Journal du Dimanche” (21,4%), luego “Figaro” (11,5%), Causeur (7,8%), radio Europe 1 (6,4%), Frontière (6,1%) y Boulevard Voltaire (5,5%). Es decir, dos medios de Bolloré, un diario de derecha y tres medios de extrema derecha.





• CNews habla de inseguridad, no de salud o poder adquisitivo





Enojado con la diversidad, CNews tiene obsesiones que recalca. Por tanto, la inseguridad en Francia es, con diferencia, el tema más discutido. “Durante el mes de marzo, el canal cubrirá más de cien incidentes de violencia, el doble que sus tres competidores juntos”subraya RSF. Además, los debates sobre el islamismo, las cuestiones de identidad y la inmigración están siete veces más presentes allí que en los canales competidores, y la inseguridad recibe de tres a cuatro veces más visibilidad.





Inevitablemente, temas importantes faltan en las ondas. “En conjunto, la salud, la ecología, el poder adquisitivo e incluso la educación, temas regularmente citados entre las principales preocupaciones de los franceses, ocupan menos del 4% del tiempo de emisión en todas las cadenas”calculó RSF.





• La condena de Marine Le Pen, el ejemplo de una “historia unilateral”





Después de la condena en primera instancia de Marine Le Pen por malversación de fondos el 31 de marzo, RSF decidió analizar seis horas de emisión por canal para evaluar la expresión de la pluralidad de puntos de vista, el tercer criterio en términos de pluralismo. En BFMTV y Franceinfo, los datos muestran un tratamiento equilibrado del caso entre quienes defienden la decisión judicial y quienes la critican. En LCI las críticas fueron el doble.





Pero en CNews, el “el desequilibrio es considerable” : de los 147 minutos dedicados a criticar la decisión judicial, sólo 11 minutos la defienden. “El canal ha dado un tratamiento completamente monolítico a este tema”denuncia RSF. Un sesgo acentuado por el hecho de que los presentadores de CNews participan en el procesamiento editorial haciendo comentarios y dando opiniones personales. Si Arcom conoce estos datos y, por tanto, el tratamiento sesgado de CNews sobre este asunto, el regulador sólo emitirá un simple llamado a la vigilancia en julio…