Indignación tras la retirada de un candidato ecologista de las elecciones municipales de Saint-Ouen por comentarios homofóbicos





Sabrina Decanton, candidata de los ecologistas en las elecciones municipales de marzo de 2026 en Saint-Ouen, región parisina, anunció el martes 25 de noviembre por la tarde que se retiraba de la campaña debido a “comportamiento y comentarios inaceptables” dentro del grupo ambientalista local, vinculado a su orientación sexual. Revelaciones que indignaron a su propia familia política, empezando por la jefa de los ecologistas, Marine Tondelier.









“Desde hace varios meses soy blanco de homofobia. Mi orientación sexual se menciona como un obstáculo para mi candidatura y para una posible victoria”denunció Sabrina Decanton en un comunicado de prensa dirigido a los habitantes de Saint-Ouen, municipio de Seine-Saint-Denis, para justificar su retirada de la carrera municipal.





Sabrina Decanton, de 39 años, encabezaría la lista de los ecologistas durante las elecciones del próximo marzo en esta localidad de unos 51.000 habitantes. Según el primer diputado del ayuntamiento de Saint-Ouen, algunos considerarían que su homosexualidad sería “incompatible con el apoyo de los barrios populares – una posición que considero estigmatizante y discriminatoria”dijo ella.





“La homofobia nunca tendrá cabida en nuestro movimiento”





El excandidato municipal recibió el apoyo de Marine Tondelier, quien denunció en la red social Bluesky “prácticas políticas inaceptables”. “La homofobia nunca tendrá cabida en nuestro movimiento. Nuestra diversidad es nuestra fuerza, y pretender lo contrario es contrario a nuestros valores”insistió el líder de los Ecologistas, asegurando que se había contactado a las autoridades disciplinarias del movimiento.









En un mensaje publicado en la misma red social, la senadora de Les Ecologistas Mélanie Vogel también dio su apoyo a Sabrina Decanton denunciando los hechos. “intolerable” Y “contrariamente a los valores sostenidos por los ambientalistas desde tiempos inmemoriales”. El senador pidió “una respuesta firme e inequívoca”.





“Escandaloso e impactante”





El actual alcalde de Saint-Ouen, el socialista Karim Bouamrane, también reaccionó a este comunicado entregando al ex candidato su “amistad republicana”. “Considerar que la orientación sexual es un criterio para ser candidato es inaceptable, escandaloso e impactante”escribió en la red social









Otro socialista, el secretario general del PS, Pierre Jouvet, calificó los hechos como“extremadamente impactante”en un mensaje publicado en Bluesky. “Qué vergüenza. Qué insulto a nuestros funcionarios electos, a nuestra democracia. La homofobia no tiene cabida en nuestro país. Es un crimen. Todo mi apoyo a Sabrina Decanton »escribió el eurodiputado.









Tras el mensaje del excandidato, el colectivo Stop Homofobia también publicó un comunicado de prensa expresando su indignación por la situación. “STOP a la homofobia (…) exige que los líderes políticos, cualquiera que sea su bando, tomen plena conciencia del impacto de sus palabras y sus prácticas”escribe la asociación en su sitio web. Su portavoz, Maxime Haes, también aseguró a Bluesky que STOP a la homofobia “Está a disposición de Sabrina Decanton para emprender acciones legales contra homófobos”.