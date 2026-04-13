Cómo Trump arrastró a Estados Unidos a la guerra con Irán

¿Qué pudo haber empujado a Donald Trump a lanzar la Operación “Furia Épica” en Irán? En una larga investigación publicada el 7 de abril, el “New York Times” vuelve sobre los hechos. La mañana del 11 de febrero, Benjamín Netanyahu fue discretamente invitado a la Casa Blanca. En el mismísimo secreto “Sala de situación”, El primer ministro israelí, acompañado a distancia por el director del Mossad y altos oficiales de las FDI, presenta su plan de guerra al presidente estadounidense. Esta reunión, deliberadamente restringida para evitar filtraciones, excluyó incluso al vicepresidente JD Vance, que entonces viajaba a Azerbaiyán.

La promesa israelí es tentadora: una operación conjunta no sólo destruiría el programa balístico de Irán en unas pocas semanas, sino que también iniciaría un cambio de régimen. En un vídeo de apoyo, Netanyahu incluso propone el nombre del disidente Reza Pahlavi, hijo exiliado del último sha de Irán, para suceder a la República Islámica, con el apoyo de disturbios fomentados por el Mossad y una ofensiva terrestre de combatientes kurdos. Seducido por esta demostración de fuerza y ​​convencido de que el costo de la inacción supera los riesgos de la intervención, Donald Trump dice, de manera concisa: “Me conviene”.

Sin embargo, al día siguiente, los servicios de inteligencia estadounidenses apagaron este entusiasmo. Si la decapitación del régimen y la destrucción de su arsenal militar parecen al alcance de las fuerzas estadounidenses, las agencias juzgan los escenarios de levantamiento popular “desconectado de la realidad”. Frente a Donald Trump, el director de la CIA, John Ratcliffe, describe la perspectiva de un cambio de régimen como “absurdo”. “En otras palabras, es una tontería”afirma el secretario de Estado Marco Rubio, que a pesar de todo no intenta disuadir al presidente estadounidense de lanzar la operación – una vez iniciada la guerra, también expone con total convicción las justificaciones de la administración.

Donald Trump se siente alentado en su decisión por su muy beligerante Secretario de Defensa, Pete Hegseth. Pero dentro de su administración, el escepticismo abunda. Empezando por el vicepresidente JD Vance. Fiel a su línea antiintervencionista, teme un caos regional, un aumento de los precios de la gasolina y una traición flagrante al electorado. “Estados Unidos primero”. La jefa del Estado Mayor, Susie Wiles, teme el impacto de una guerra de este tipo en las elecciones intermedias, aunque se abstiene de contradecir a los militares en público. Incluso el polemista conservador Tucker Carlson le ruega a Trump que se rinda, a lo que el presidente responde con confianza: “Siempre sale bien”.

Aunque pocos le dirán directamente a Donald Trump que la guerra contra Irán es una mala idea, el general Dan Caine, jefe de gabinete, le advierte que los israelíes tienden a sobreestimar sus planes porque necesitan vitalmente el apoyo estadounidense. Sobre todo, el alto oficial advierte de un riesgo importante: una guerra agotaría las reservas de misiles interceptores estadounidenses, ya puestos a prueba por Ucrania e Israel, y expondría el estrecho de Ormuz a un bloqueo iraní con desastrosas consecuencias económicas globales.

Pero Donald Trump opta por hacer oídos sordos. Convencido de una guerra deslumbrante gracias a un suministro ilimitado de bombas baratas, cree que la perspectiva de un cambio de régimen es la ” asunto “ israelíes, y se centra únicamente en la eliminación del ayatolá Jamenei. En cuanto al riesgo de bloquear el estrecho de Ormuz, descarta esta posibilidad, suponiendo que el régimen iraní capitularía antes de llegar a ese punto (el paso estratégico está cerrado desde hace 40 días).

En realidad, las motivaciones de Donald Trump son tan políticas como personales. Está obsesionado con la idea de desmantelar la teocracia iraní vigente desde 1979, y desde entonces una espina clavada en el costado de Estados Unidos. El republicano ve en lo que se convertirá en la Operación “Furia Épica” la oportunidad de dejar una huella imborrable al convertirse en el primer presidente en cuarenta y siete años en derrocar el poder de los mulás.

Según el “New York Times”, también lo mueve el deseo de vengarse de los planes de asesinato iraníes contra él personalmente desde la muerte del general Qassem Soleimani en 2020. Reconfortado por los recientes éxitos del ejército estadounidense en Venezuela y el secuestro del líder Nicolás Maduro (no hay que lamentar pérdidas estadounidenses durante esta operación, una prueba más, según él, del poder inigualable de las fuerzas estadounidenses), su orgullo lo empuja a la confrontación.

A finales de febrero, después de haber ofrecido sin éxito a Teherán un suministro gratuito de combustible nuclear para poner a prueba sus verdaderas intenciones, el yerno de Trump, Jared Kushner, confirmó al presidente que los iraníes se niegan a cualquier compromiso rápido. Al mismo tiempo, a los estadounidenses se les presentó una oportunidad inesperada: los servicios de inteligencia se enteraron de que el ayatolá Jamenei iba a participar en una reunión abierta, convirtiéndose en un blanco perfecto para un ataque aéreo.

El 26 de febrero se celebró la última reunión en el “Sala de situación” Tiene aire de fatalidad. Alrededor de la mesa ya nadie intenta pisar el freno. JD Vance se resigna: “Sabes que creo que es una mala idea, pero si quieres hacerlo, te apoyaré”. » El director de comunicaciones, Steven Cheung, advierte del desastre político que representa este viraje halcón, pero asegura que sea cual sea la decisión que tome Donald Trump, será “el bueno”. En cuanto al ejército, el general Caine asegura que si Donald Trump ordena la operación, el ejército la llevará a cabo.

“Creo que tenemos que hacerlo”decide finalmente Donald Trump. La tarde siguiente, desde el avión presidencial Air Force One, se transmitió al ejército la orden irrevocable: “La Operación Furia Épica está aprobada. No se cancela. Buena suerte. »