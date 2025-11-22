Tondelier, Faure, Braun-Pivet… ¿Quién estará presente en Marsella?





Varias figuras políticas, entre ellas el presidente de la Asamblea Nacional y el portavoz del gobierno, pero también numerosos representantes de la izquierda, participarán en la marcha blanca prevista para este sábado 21 de noviembre en Marsella en homenaje a Mehdi Kessaci, hermano del activista Amine Kessaci comprometido contra el narcobandismo, para ilustrar con su presencia el apoyo del Estado y de la nación.





El joven de 20 años fue asesinado el 13 de noviembre por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. La Justicia estudia el rastro de“un delito de intimidación” vinculado al activismo de su hermano.





este crimen “profundamente consternado a todos nuestros conciudadanos”declaró a TF1 la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, que viajará a Marsella en compañía de su colega Vincent Jeanbrun, ministro de Ciudades y Vivienda.









A petición de la familia Kessaci, también se llevarán a cabo marchas y mítines blancos en toda Francia “honrar su memoria y decir, juntos, que estas tragedias deben cesar”. Las reuniones están previstas para el mediodía en París y Toulouse, y para las 13.00 horas. en Lyon y Rennes, según la página Facebook de la asociación Conscience d’Amine Kessaci.





Según Maud Bregeon, es “para marcar el compromiso total del gobierno y el apoyo del Estado, del Presidente de la República y del Primer Ministro, a esta familia y a las personas cercanas a Mehdi Kessaci”. El campo presidencial también estará representado por tres diputados, entre ellos el secretario general del Renacimiento, Gabriel Attal.





También estará presente el presidente de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet. “afirmar la unidad nacional en la lucha contra el narcotráfico” según quienes lo rodean.





Sin personalidad nacional de la RN





También vendrán a Marsella muchas otras personalidades, muchas de ellas de izquierdas, como Olivier Faure y Boris Vallaud (PS), Marine Tondelier (los ecologistas) o François Ruffin. François-Xavier Bellamy, vicepresidente adjunto de los republicanos, representará a LR. Según “le Parisien”, también estará presente el ex primer ministro Dominique de Villepin.









Del lado de RN, ninguna personalidad nacional. El diputado y candidato a alcalde de Marsella Franck Allisio, que pidió al gobierno que decretara la“estado de emergencia” en la ciudad, aún no ha indicado si estará allí. Los miembros de su lista estarán presentes según su séquito.





El diputado del LFI por Bouches-du-Rhône y coordinador nacional del movimiento, Manuel Bompard, estará presente el sábado e instó a una “cambio completo de doctrina”pidiendo por ejemplo más recursos para la policía judicial. “En lugar de enviar agentes de policía para ahuyentar a los pequeños consumidores, creo, por el contrario, que debemos concentrar recursos en desmantelar las redes del crimen organizado”dijo.





En cuanto a la sugerencia del alcalde de Niza, Christian Estrosi, de involucrar al ejército en la lucha contra el narcotráfico, Maud Bregeon recordó que no era “no son prerrogativas del ejército” : “Para eso contamos con la policía nacional, la gendarmería nacional, la justicia de la República Francesa. »