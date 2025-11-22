Argelia “acepta” indultar al escritor Boualem Sansal, encarcelado desde hace un año

Publicado el 12 de noviembre de 2025 a las 14:12,

actualizado el 13 de noviembre de 2025 a las 9:57 a.m. Lectura: 1 min.







Argelia aceptó una petición de Alemania para indultar y trasladar al escritor franco-argelino Boualem Sansal, encarcelado desde hace un año, a este país para que pueda ser tratado allí, indica un comunicado de la presidencia argelina del miércoles 12 de noviembre.





El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune “respondió favorablemente” a petición de su homólogo Frank-Walter Steinmeier, “sobre la concesión de un indulto a favor de Boualem Sansal”según el comunicado de prensa oficial. “El presidente reaccionó a esta solicitud, que le llamó la atención por su naturaleza y razones humanitarias”según el comunicado de prensa.









Frank-Walter Steinmeier había solicitado que Boualem Sansal, condenado en apelación en julio a cinco años de prisión, fuera indultado y recibiera tratamiento médico en Alemania. “dada su avanzada edad (…) y su frágil estado de salud”.





Lecornu expresa el “alivio” del gobierno





Tras este anuncio, el Primer Ministro Sébastien Lecornu expresó a los diputados su “Alivio ante el anuncio de las autoridades argelinas de haber indultado a Boualem Sansal”deseando que el escritor “podrá reunirse con sus seres queridos lo antes posible” Y “ser atendido”. el tambien tiene “Agradecí de corazón a quienes contribuyeron a esta liberación, fruto de un método hecho de respeto y calma”.





Detenido en Argel el 16 de noviembre de 2024, Boualem Sansal fue condenado en apelación en julio a cinco años de prisión por haber declarado, en particular, que Argelia había heredado territorios que anteriormente pertenecían a Marruecos bajo la colonización francesa. El jueves, el Ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, subrayó que Francia lideraba una “Diálogo exigente” con Argel para obtener la liberación de Boualem Sansal.









El caso se sitúa en un contexto de hostilidad entre París y Argel, envueltos desde hace más de un año en una crisis diplomática sin precedentes que se ha traducido en expulsiones de funcionarios de ambas partes, retiradas de embajadores de ambos países y restricciones a los titulares de visados ​​diplomáticos.