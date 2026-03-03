todos estos viajeros en apuros pagan el precio del hub





Al principio, los burladores los cubrieron con la manta. Entre los influencers que lloran y los turistas varados en este infierno artificial que es Dubai, incluido el Ministro de Defensa italiano o el director editorial de la revista de extrema derecha “Current Values”, al final cada uno solo cosechó lo que merecía, después de los ataques iraníes a las ciudades-estado de la Península Arábiga.





Luego, en segundo lugar, las redes sociales terminaron transmitiendo una angustia más global. La guerra de Irán, que bloquea el tráfico aéreo en todos los aeropuertos de Oriente Medio, ha puesto de relieve una de las realidades del turismo globalizado: todo lo que golpea a Dubái, Abu Dabi y Doha, las tres ciudades que desde hace veinte años compiten frenéticamente por captar el tráfico aéreo internacional con sus respectivas compañías públicas –la reina Emiratos y sus dos sucesoras, Etihad y Qatar Airways–, en realidad golpea al mundo entero.





No son sólo los influencers que huyen de los impuestos o los turistas atraídos por los centros comerciales con aire acondicionado los que brindan. En total, 90.000 pasajeros utilizan cada día los servicios de estas tres aerolíneas (Dubai se ha convertido desde hace tiempo en el aeropuerto internacional más potente del mundo) y su bloqueo tiene efectos en todos los países. Es el precio del “hub”, se podría decir, el precio de la eficiencia teóricamente desarrollada por Emirates, que se vuelve contra todos sus pasajeros.









Para entender por qué sus amigos están actualmente atrapados en Bali o Hong Kong, tenemos que remontarnos a la historia del “centro” que las empresas han considerado durante mucho tiempo lo último. El “centro” aéreo es un aeropuerto lo suficientemente grande como para servir a una gran cantidad de destinos. Una aerolínea que crea un “hub” desarrollará todo su programa de vuelos para llevar allí a la mayor cantidad de personas posible y permitirles tomar una conexión que los llevará a su destino final. Es mucho menos práctico que un vuelo directo, el viajero pierde tiempo -la ruta ya no es directa y hay una escala allí-, pero el billete le saldrá más barato, porque todos los aviones están llenos.





El sistema es en general más eficiente. Fue creado por empresas estadounidenses en los años 1970 para sus vuelos nacionales: una ciudad sin ningún atractivo particular como Atlanta, el “hub” de Delta Airlines, se convirtió así en el aeropuerto más grande del mundo. Luego, las aerolíneas comenzaron a desarrollar “hubs” a escala internacional: viajeros de Asia volaban a París, Frankfurt, Amsterdam o Londres para cambiar de vuelo e ir a América o África.





Entonces llegaron las compañías del Golfo, con enormes recursos, y llevaron el sistema al máximo, creando aeropuertos espectaculares para ocupar pasajeros, llenando aviones cada vez más grandes –Airbus creó el A380 únicamente para este fin–, y se impusieron en el firmamento del mundo de la aviación. Lo que parecía absurdo hace veinte años para un europeo (transitar por Dubai o Doha para ir a Asia o África) se ha vuelto trivial.





El desarrollo de las compañías Emirates, Qatar Airways y Etihad ha acompañado al turismo de masas en Tailandia y Bali. También ha ayudado a que estas ciudades del Golfo se conviertan en destinos turísticos improbables, pero ahora deseables a pesar de su clima sofocante. Evidentemente, los viajeros no podían imaginar que, yendo a Saigón o Nueva Delhi a través del Golfo, podrían encontrarse también prisioneros de una guerra en Irán. Y hoy es imposible saber cuándo podrán reanudarse las conexiones con normalidad.





Mientras tanto, aquellos que están atrapados en Asia o en África sólo tienen una solución: prolongar su estancia allí – pagando ellos mismos el hotel, porque se trata de un caso de fuerza mayor – o encontrar un billete en una compañía que les lleve directamente a Europa, un billete que evidentemente se vende a un precio elevado, ya que las plazas son escasas en los vuelos directos… Si el conflicto en Irán se prolonga, las pérdidas financieras serán monstruosas para las empresas del Golfo (y para los Estados propietarios), y esto podría poner en entredicho todo lo que Meccano ha construido pacientemente a lo largo de los años. por sus promotores. La próxima vez, quizás los viajeros opten por pagar un poco más, pero coger un vuelo directo… Ahorrarán tiempo y, además, contaminarán menos. Al menos eso será una victoria.