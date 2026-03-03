¿Cuál es el costo humano, mientras Oriente Medio está en llamas, desde el Líbano hasta el Golfo?





Ataques israelíes en el Líbano en respuesta a los disparos de Hezbollah, salvas de misiles iraníes en todas direcciones, refinerías y petroleros impactados en el Golfo: Oriente Medio está en llamas en el tercer día del ataque sin precedentes israelí-estadounidense contra Irán.









Si bien la guerra ha causado las primeras pérdidas estadounidenses y Donald Trump ha dicho que está considerando una operación que durará varias semanas, cada bando muestra su determinación de continuar las hostilidades. Y publica el número de víctimas mortales que corren el riesgo de aumentar.













Tres miembros de la Guardia Revolucionaria y cinco soldados iraníes murieron en ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, según comunicados de prensa publicados más tarde el lunes por agencias iraníes. El domingo, el Pentágono anunció que había destruido el cuartel general de la Guardia Revolucionaria.









Además, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, esposa del guía supremo Ali Khamenei, murió el lunes a causa de sus heridas, según varios medios iraníes, incluida la agencia Tasnim. Según Tasnim, tenía 79 años y estaba en coma desde los ataques. Además de Ali Jamenei, asesinado el sábado por ataques estadounidenses contra su residencia en Teherán, fueron asesinados varios altos funcionarios iraníes, entre ellos el jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour, un asesor del líder supremo, Ali Shamkhani, y el jefe del Estado Mayor del ejército, Abdolrahim Mousavi, según la televisión estatal.









Por su parte, Irán continúa sus ataques de represalia contra Israel, donde al menos nueve personas murieron el domingo en el centro del país, al derrumbarse un edificio tras un “golpe directo” Misil iraní, según los servicios de emergencia. La policía reportó 11 desaparecidos.





Según la policía, un edificio donde se encontraban civiles se derrumbó tras el impacto y 45 heridos fueron evacuados a hospitales, añadió el comunicado policial.









En un momento en el que el ejército israelí amenaza con intensificar sus ataques contra Hezbollah tras los tiroteos, el Ministerio de Salud libanés dio el primer balance humano oficial. “Incursiones del enemigo israelí” en los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah, y en el sur del país “Mató, según un informe inicial, a 31 ciudadanos e hirió a otros 149”dijo en un comunicado de prensa.









El ejército israelí dijo el lunes que había matado al jefe de los servicios de inteligencia de Hezbollah, Hussein Moukalled, durante un ataque en Beirut el domingo. “El ejército israelí lo confirma ahora en un ataque preciso en Beirut” realizado el domingo por la noche, “El terrorista Hussein Moukalled, que dirigía la sede de los servicios de inteligencia de Hezbollah, fue eliminado”dijo el ejército en un comunicado.

























Además de Israel, Irán también atacó a los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait y Bahréin, donde las autoridades informaron de una muerte el lunes. En los Emiratos, tres ciudadanos paquistaníes, nepaleses y bangladesíes han muerto y 58 personas han resultado heridas desde el inicio de los ataques iraníes, según el Ministerio de Defensa.





En Kuwait, los ataques mataron a una persona e hirieron a 32, “todos los de nacionalidad extranjera”indicó sin más detalles el Ministerio de Salud. El ejército informó el sábado que tres soldados resultaron heridos en un ataque con misiles dirigido a la base aérea Ali Al-Salem, que albergaba a personal estadounidense y a otros extranjeros, en particular italianos.





En Qatar, sede de la base militar estadounidense más grande de la región, funcionarios dijeron que Irán disparó 65 misiles y 12 aviones no tripulados hacia el Estado del Golfo, la mayoría de los cuales fueron interceptados, pero ocho personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.





El puerto de Duqm, en Omán, sufrió un ataque de dos drones que hirieron a un trabajador, según la agencia de noticias omaní, mientras que un petrolero con bandera de Palaos fue atacado frente a las costas del país dejando un muerto.













Tres soldados estadounidenses murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos, anunció el domingo el comando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom), las primeras víctimas estadounidenses conocidas.





Un cuarto soldado estadounidense murió como parte de la operación contra Irán, anunció el lunes Centcom. “El cuarto soldado, gravemente herido durante los primeros ataques iraníes, finalmente sucumbió a sus heridas”anunció en X. No se revelaron detalles sobre la ubicación o la identidad del soldado.





Tenga en cuenta que tres aviones de combate estadounidenses se estrellaron en Kuwait y fueron derribados. “por error” por la defensa aérea del país del Golfo. Un incidente sin impacto humano: los seis tripulantes fueron expulsados ​​y están a salvo, dijo Centcom.