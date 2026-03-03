Emmanuel Macron se dirigirá a los franceses este martes a las 20.00 horas. sobre la situación en Oriente Medio





Emmanuel Macron se dirigirá a los franceses sobre la guerra en Irán y sus repercusiones en Oriente Próximo y Medio Oriente este martes 3 de marzo a las 20 horas, anunció el Elíseo. El jefe de Estado, que advirtió el lunes del riesgo “de conflagración en nuestras fronteras” tras el lanzamiento de la ofensiva israelí-estadounidense en Irán el sábado, pronunciará un discurso en los principales canales de televisión.









Durante un consejo de defensa este domingo 1 de marzo, Emmanuel Macron anunció que quería fortalecer la “postura” defensa de Francia en Medio Oriente para proteger a sus ciudadanos y sus bases, y para apoyar a los países de la región atacados por Irán en respuesta a los ataques israelíes-estadounidenses.









El Presidente francés, el Canciller alemán Friedrich Merz y el Primer Ministro británico Keir Starmer dijeron a continuación que estaban preparados para “acciones defensivas” con el fin de “destruir en origen” Las capacidades militares de Teherán.





Avión Rafale con base en los Emiratos Árabes Unidos realizado “Operaciones de seguridad del cielo” sobre bases francesas en Oriente Medio, dijo el martes el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, sin más detalles. Un ataque con aviones no tripulados iraníes contra una base naval en Abu Dabi alcanzó el domingo un hangar en la base contigua que alberga a las fuerzas francesas, sin causar víctimas.









Francia también se prepara para fletar vuelos para repatriar a sus nacionales “los más vulnerables” presente en los países de Oriente Medio afectados por los ataques de Irán, anunció Jean-Noël Barrot. Según el jefe de la diplomacia francesa, unos 400.000 franceses están presentes en la decena de países afectados por el conflicto.









El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ordenó reforzar la seguridad en torno a las representaciones diplomáticas israelíes, estadounidenses e iraníes, así como en torno a los lugares de culto judíos.





El lunes también se decidieron medidas de protección policial para personalidades y asociaciones opuestas al régimen iraní presentes en Francia. Los servicios temen acciones terroristas controladas por Teherán contra opositores al régimen.









“No hay riesgo de suministro a corto plazo en Francia ni de gas ni de gasolina”aseguró Roland Lescure, ministro de Economía, este martes 3 de marzo, durante una rueda de prensa en Bercy. “Este conflicto sin precedentes crea obviamente incertidumbres económicas y financieras que debemos seguir muy de cerca”aclaró.





Por su parte, el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, consideró que la economía francesa se acerca “Estas tensiones con algunos elementos favorables, baja inflación, crecimiento relativamente resistente y un sector financiero sólido, con exposición limitada a Medio Oriente”.