Tiroteos en una gala con Trump, atentados yihadistas en Mali… Las 5 cosas para recordar del fin de semana

Si te enteraste de las novedades este fin de semana, aquí tienes la información principal para recordar del sábado 25 y domingo 26 de abril.

Donald Trump fue evacuado el sábado por la noche por el Servicio Secreto después de que se produjeran tiroteos durante una gala en Washington, donde se celebró la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, por primera vez en presencia del presidente estadounidense. Un hombre armado, presentado por Trump como un “lobo solitario” y un “loco” Fue arrestado antes de entrar a la habitación. La policía dijo que llevaba varias pistolas y cuchillos. Se intercambiaron disparos y un agente fue alcanzado ileso, protegido por su chaleco antibalas.

El presidente estadounidense denunció un intento de asesinato comparándose con Abraham Lincoln, decimosexto presidente de Estados Unidos, asesinado en 1865 en el camerino de su teatro en Washington por un actor ferviente partidario de los “sureños”. Los primeros elementos de la investigación, sin embargo, indican que el tirador parecía tener como objetivo a altos funcionarios de la administración estadounidense. El agresor, identificado por los medios como Cole Tomas Allen, un californiano de 31 años, deberá comparecer el lunes y ser acusado, incluida la agresión a un agente federal.

Al amanecer del sábado, ataques coordinados afectaron a Mali. La rebelión tuareg del Frente de Liberación de Azawad (FLA) y los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM), vinculados a Al Qaeda, atacaron posiciones militares y lugares estratégicos, desde Bamako hasta Gao. Los enfrentamientos dejaron 16 heridos, según las autoridades malienses. El ministro de Defensa, Sadio Camara, murió en la explosión en su residencia de Kati, cerca de Bamako y bastión de la junta gobernante. En el proceso, la FLA afirmó controlar Kidal, un bastión recapturado por el ejército en 2023 con el apoyo del grupo mercenario ruso Wagner, ahora Cuerpo de África.

El domingo por la mañana se reanudaron los combates en Kidal entre los rebeldes, el ejército maliense y los combatientes rusos atrincherados. Mientras Bamako seguía bajo alta tensión, los insurgentes dijeron que querían eliminar los últimos focos de resistencia. Esta ofensiva sin precedentes marca una clara escalada en un conflicto que ha devastado el país durante más de una década.

Emmanuel Macron, de visita en Atenas el sábado, quiso tranquilizar a la población sobre los riesgos de escasez de energía en Francia, a pesar de las tensiones vinculadas a la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, el día anterior, el director general de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, había mencionado un escenario “escasez de energía” en caso de un bloqueo prolongado del Estrecho de Ormuz. El jefe de Estado consideró improbable esta hipótesis y advirtió contra “conductas de pánico”que, según él, probablemente causen escasez.

Desde finales de febrero, el conflicto ha perturbado gravemente el tráfico en el estrecho estratégico, por donde transita una parte importante del petróleo mundial, debido a las tensiones con Irán y a las medidas adoptadas por Donald Trump. Esta situación ya ha provocado un aumento de los precios de la energía y ha reactivado la inflación en la eurozona, que alcanzó el 2,6% en marzo.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, relanzadas hace dos semanas bajo la mediación paquistaní en Islamabad tras el establecimiento de un alto el fuego, fueron brutalmente cuestionadas tras la cancelación, el sábado, por parte de Donald Trump del viaje de los emisarios estadounidenses, su yerno Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff. El presidente estadounidense justificó su decisión por la duración del viaje y favoreció los intercambios a distancia, aunque afirmó que las negociaciones continuaron “posible”. “¡Demasiado tiempo perdido viajando, demasiado trabajo! (…) Nadie sabe quién está a cargo (en Irán, nota del editor), incluidos ellos mismos”escribió en su red La Verdad Social.

Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, viajó a Islamabad para transmitir las posiciones de Teherán, tras numerosos intercambios diplomáticos con Omán y Turquía. También se espera que se reúna con Vladimir Putin en Moscú el lunes, durante una visita en la que hará balance de las negociaciones de paz en curso.

Desde el estallido del conflicto a finales de febrero, marcado por una ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, los intentos de reanudar el diálogo se han sucedido sin éxito.

El keniano Sabastian Sawe, de 31 años, cruzó la meta del maratón de Londres frente al Palacio de Buckingham después de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos y destrozó el antiguo récord mundial establecido por Kelvin Kiptum en 2 horas, 1 minuto y 35 segundos en abril de 2023, menos de un año antes de su muerte en un accidente automovilístico.

En esta carrera, celebrada en condiciones óptimas – sol brillante, 18 grados, sin viento – el etíope Yomif Kejelcha, especialista en media maratón, que competía por primera vez en esta distancia, llegó once segundos más tarde, batiendo también el antiguo récord. Otro hombre, el keniano Eliud Kipchoge, ya había recorrido los 42.195 kilómetros en menos de dos horas, en 2019 en Viena (1h 59h 41s), en una exhibición en la que fue ayudado por 41 liebres, lo que impidió la aprobación de un récord.

“No sólo conseguiste una victoria histórica, sino que también superaste los límites de la resistencia humana, rompiendo el récord mundial y superando la marca de las dos horas con extraordinaria determinación”escribió el presidente de Kenia, William Ruto, en X.

Las kenianas Hellen Obiri y Joyciline Jepkosgei obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente en el maratón femenino.