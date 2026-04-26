Dos jóvenes detenidos tras otro intento de incendio en una sinagoga en Londres: lo que sabemos

Dos jóvenes de 17 y 19 años, sospechosos de intentar prender fuego a una sinagoga el sábado por la noche en Harrow, en el noroeste de Londres, fueron detenidos, anunció el lunes 20 de abril la policía de la capital.

“Estoy muy contento de poder decir que, durante la noche, realizamos dos arrestos en relación con este incidente, dos hombres de 17 y 19 años”anunció Matt Jukes, subcomisario de la policía de Londres, en la radio de la BBC. Aparte de sus nombres y edades, no dio detalles sobre los dos sospechosos.

Durante la noche del sábado al domingo, alrededor de la medianoche, agentes de policía patrullaban en el noroeste de Londres. “Noté que una ventana de la sinagoga había sido rota. (…). Vieron humo dentro de una habitación y notaron que una botella que contenía algún tipo de producto inflamable había sido arrojada por la ventana.explicó la policía de Londres.

Este ataque a una sinagoga, que no causó heridos, es el último de una serie de ataques antisemitas ocurridos en las últimas semanas en la capital británica, y por los que la policía ha practicado un total de 15 detenciones, afirmó Matt Jukes. Aunque estos ataques no causaron heridos, sí sembraron miedo en la comunidad judía. Las investigaciones fueron confiadas a la policía antiterrorista.

La mayoría de los incidentes fueron reivindicados por un grupo poco conocido y supuestamente pro-Irán, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (Hayi), cuyo nombre significa “movimiento de los compañeros de la mano derecha del Islam”. Este grupo ya se ha atribuido la responsabilidad de ataques en otras partes de Europa. “Vemos claramente la presión que ejercen los Estados hostiles sobre nuestras comunidades y la policía responderá”aseguró Matt Jukes, pidiendo a todos los partidos políticos y comunidades “desempeñar su papel”.

“Mientras continúa el conflicto en Medio Oriente”la policía “permanece alerta ante la amenaza de agresión estatal iraní en el Reino Unido”declaró la comisionada adjunta Vicki Evans durante una rueda de prensa. Ella planteó la posibilidad de una “Recurso del régimen iraní a intermediarios criminales”. “Estamos investigando si aquí se utiliza esta táctica”añadió. “Las personas que cometen estos crímenes a menudo no tienen ninguna lealtad a la causa y sólo actúan por dinero”.detalló el funcionario policial.

El primer ministro Keir Starmer dijo el domingo “sorprendido” por estos “Intentos de incendio antisemitas”. “Esto es abominable y no será tolerado. Los ataques a nuestra comunidad judía son ataques a Gran Bretaña”escribió en X.

Incidentes similares han aumentado en las últimas semanas. El viernes por la noche se produjo un incendio en el local donde se encontraba una organización benéfica judía. La ventana tenía la inscripción “Futuros judíos”. También en este caso los daños fueron menores y no hubo heridos.

Durante la noche del martes al miércoles también se produjo un intento de incendio contra una sinagoga en el distrito de Finchley. El grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya también se atribuyó la responsabilidad de un intento de incendio contra las instalaciones de la televisión en lengua persa Iran International, un canal clasificado como organización terrorista por Teherán, con sede en Wembley, al noroeste de Londres, el miércoles por la tarde. Tres jóvenes, de 16, 19 y 21 años, fueron detenidos e imputados.

La noche del 23 de marzo fueron incendiadas cuatro ambulancias de la organización judía Hatzola, que operaba un servicio de emergencia voluntario. Estos últimos incidentes han dado lugar a varios arrestos y cargos.

Paul Taylor, presidente de United Synagogue, una organización que gestiona sinagogas entre las que se encuentra Kenton, denunció “una epidemia de odio antijudío”. “Una campaña sostenida de violencia e intimidación contra la comunidad judía del Reino Unido está ganando impulso”lamentó el rabino principal, Ephraim Mirvis, en un mensaje publicado en X. “Gracias a Dios no se perdieron vidas, pero no podemos –ni debemos– esperar a que esto cambie para comprender lo peligroso que es este momento para toda nuestra sociedad”añadió.