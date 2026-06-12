Cómo la represiva política migratoria de Trump ya está impactando el Mundial de 2026

“Todos serán bienvenidos en Canadá, México y Estados Unidos”. prometido en agosto de 2025, El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Un año después, esta declaración fracasó y fue superada por la realidad de la política migratoria estadounidense, que ha sido muy endurecida por la administración Trump.

Incluso antes del inicio de la competición lanzada este jueves 11 de junio, Estados Unidos se encuentra en gran medida señalado: a los aficionados internacionales, así como a los miembros de los equipos de arbitraje y dirección se les negó la entrada en territorio estadounidense.

Lo suficiente como para escandalizar incluso a Volker Türk, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este miércoles invitó “ un cuestionamiento profundo de cómo la aplicación de las políticas migratorias afecta los derechos humanos y la dignidad humana », señalando especialmente las prácticas de la administración Trump en el contexto de la Copa del Mundo. Avergonzada, la FIFA aclaró en un comunicado de prensa que no “ (intervenir) en los procedimientos de inmigración del país anfitrión, incluido el otorgamiento de visas”.

“Estaré allí en el próximo Mundial” “, aseguró, a su pesar, el árbitro somalí Omar Artan a la multitud que acudió a vitorearle durante su obligado regreso este miércoles, en Mogadiscio, capital somalí. El que fue nombrado mejor árbitro africano en 2025 originalmente debía arbitrar el Mundial de 2026, pero Estados Unidos decidió lo contrario.

Omar Artan fue rechazado el sábado 6 de junio en el Aeropuerto Internacional de Miami (Florida). ¿La razón? Según el Departamento de Estado de EE.UU., es “vinculados con personas sospechosas de pertenecer a organizaciones terroristas”. que devolver “el viajero no tiene derecho a entrar” en suelo estadounidense, estimó la administración. Los ciudadanos somalíes, al igual que los de otros países, incluidos Afganistán y Birmania, están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos, impuesta por la administración de Donald Trump, particularmente hostil a Somalia. El presidente americano ya lo había calificado de “país podrido” en noviembre de 2025. “Enfriar.” Relajarse. Estamos trabajando en todo, estamos intentando solucionarlo todo”reaccionó por su parte el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este miércoles 10 de junio.

“Tenía los documentos correctos, lo tenía todo, tenía la visa adecuada”Sin embargo, defendió el martes en una entrevista telefónica al “New York Times” al profesional somalí, poseedor del estatuto de la FIFA desde 2018. El árbitro afirma que fue interrogado durante once horas y luego retenido en una celda antes de ser enviado de regreso en un avión a Estambul. El Ministerio somalí de Juventud y Deportes también defendió la” integridad ” Por Omar Artán.

Omar Artan fue el primer árbitro somalí seleccionado para el Mundial. Para celebrarlo de todos modos, el miércoles se organizó un acto de apoyo en un estadio de Mogadiscio, donde pudimos escuchar “¡Victoria para Omar! ¡Victoria para Somalia!”, desde las gradas. A raíz de esta polémica, la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) eligió oficialmente a Omar Artan para gestionar la Supercopa de Europa.

Estados Unidos también negó visas estadounidenses a una quincena de funcionarios de la selección iraní. “Todo el personal de entrenamiento del equipo iraní puede entrar. Hay funcionarios iraníes que no pueden entrar, nuevamente por muy buenas razones”.explicó el jefe del equipo de la Casa Blanca encargado de organizar el Mundial de fútbol, ​​Andrew Giuliani. Sin más detalles, este último todavía sugirió que entre los “ muy buenas razones » ciertamente incluyó la guerra en el Medio Oriente.

“(Hay) personas que dicen ser entrenadores pero tal vez no lo sean”. dijo Andrew Giuliani, considerando que algunos podrían “ (trabajar) directamente con la Guardia Revolucionaria »el ejército ideológico de la República Islámica de Irán.

La guerra en Oriente Medio también ha empujado a la selección iraní a trasladar su campamento base, a petición del presidente de la federación iraní de fútbol, ​​Medhi Taj: será recibida en Tijuana, México, en lugar de en Tucson, Arizona. Sin embargo, es en Estados Unidos donde la selección disputará sus tres partidos de la fase de grupos.

A su cálida llegada a México el lunes, los jugadores iraníes lucieron un pin dorado en sus chaquetas con la forma simbólica: “#168”. Una referencia al bombardeo de la escuela de niñas de Minab por parte de Estados Unidos el 28 de febrero, que dejó al menos 168 muertos según Unicef.

El delantero iraquí Aymen Hussein fue objeto de un largo interrogatorio. De hecho, según “The Guardian”, el famoso jugador fue retenido durante casi siete horas el sábado en el aeropuerto O’Hare de Chicago y su teléfono fue inspeccionado.

La administración Trump tampoco salva a los periodistas. El presidente de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS), Gianni Merlo, compartió su preocupación en una carta abierta a la FIFA, pidiéndole que actúe para acelerar la expedición de visados ​​a los periodistas. “Colegas iraníes y africanos, algunos de los cuales sólo obtuvieron una visa de un solo uso. Si su equipo juega en Canadá o México y lo siguen, ya no pueden regresar a Estados Unidos. Los casos son legión y, repito, inaceptables”, informó.