Elon Musk no vino, la fiscalía de París “toma nota”

La justicia francesa esperaba que Elon Musk lo escuchara el lunes 20 de abril en el marco de una investigación sobre posibles abusos en su red social.

Junto con la ex gerente general de X, Linda Yaccarino, están en la mira “en su calidad de administrador de facto y legal de la plataforma X en el momento de los hechos”según la fiscalía de París.

Este último está a la vanguardia de la lucha contra la impunidad de los gigantes de la red. Ya ha abierto investigaciones sobre las actividades de la mensajería Telegram, la plataforma de transmisión en vivo Kick, la aplicación de videos TikTok y el sitio de ventas en línea Shein. Pavel Durov, fundador de Telegram, también dio este lunes su apoyo a Elon Musk. “La Francia de Macron está perdiendo legitimidad al utilizar investigaciones penales para reprimir la libertad de expresión y la vida privada”denunció Pavel Durov en X y Telegram.

La investigación llevada a cabo por la fiscalía de París sobre

El procedimiento no dejó indiferente al multimillonario. Sobre todo porque, a mediados de febrero, los magistrados franceses ordenaron un registro de las instalaciones parisinas de X y lo citaron. “Son retrasados ​​mentales”dijo, en la lengua de Molière, el X, a mediados de marzo.

Iniciada en enero de 2025, la investigación francesa, que está a cargo de la unidad cibernética nacional de la gendarmería, “Preocupa posibles violaciones por parte de la plataforma X de la legislación francesa, que obviamente debe cumplir en territorio francés”recordó la fiscalía de París.

En particular, la posible complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil y el uso del modelo de inteligencia artificial de X para la creación de “falsos profundos”es decir montajes ultrarrealistas, de carácter sexual, sin el consentimiento de las víctimas, aclaró.

la red social “acto jurídico abusivo” relajante “sobre motivaciones políticas” y refutó cualquier infracción. Aseguró que no se dejaría “no intimidar”. “La fiscalía de París intenta claramente ejercer presión sobre la dirección general de X en Estados Unidos apuntando a (su) entidad francesa”estimó la empresa estadounidense.

Actualización de la fiscalía de París el sábado: “de conformidad con el procedimiento penal francés, que garantiza a cada acusado la posibilidad de expresarse sobre los hechos de los que es sospechoso, los directivos y el personal de la empresarecordó.

“La realización de esta investigación es parte de un enfoque constructivo en esta etapa”había indicado previamente la fiscal de París, Laure Beccuau, “con el objetivo de garantizar en última instancia la conformidad de la plataforma X con las leyes francesas”.

“Las autoridades judiciales de otros países también han abierto investigaciones contra X”recordó el sábado la fiscalía, que precisó que había transmitido ciertos documentos del procedimiento al Departamento de Justicia estadounidense, a las oficinas del fiscal general de California y al fiscal de Nueva York. “así como a varios fiscales europeos”.

En esta misiva, la justicia federal se posiciona a favor de X, considerando que la investigación de París va en contra de la primera enmienda de la Constitución estadounidense sobre la libertad de expresión, según el diario.

No es suficiente para cambiar la investigación francesa. “Es necesario recordar que la Constitución francesa garantiza la separación de poderes y la independencia de la autoridad judicial. Las investigaciones penales se llevan a cabo bajo la autoridad exclusiva de los magistrados”recuerda la fiscalía de París.