Tío Obs, ¿qué es la guerra colonial olvidada de Camerún?





Candidato a un octavo mandato este domingo 12 de octubre, Paul Biya preside Camerún desde 1982. Está considerado uno de los últimos representantes de Françafrique. Sin embargo, fue a él a quien el pasado mes de agosto Emmanuel Macron le envió una carta en la que el presidente francés reconocía la responsabilidad de Francia en la guerra colonial que tuvo lugar en Camerún, antes y después de la independencia del país, en 1960.









Durante mucho tiempo nos arrulló una dulce leyenda: en Camerún, la descolonización se llevó a cabo sin problemas, sin violencia. Como había ocurrido en otras antiguas colonias francesas del África subsahariana, el país había obtenido en 1960 su independencia de acuerdo con París y sin contratiempos. Eso es lo que pensamos. Estábamos equivocados.





Desde hace unos veinte años, periodistas e historiadores investigan este pasado. Descubrieron la increíble violencia de la guerra real que Francia había librado contra quienes luchaban contra su dominación, y cómo había logrado perpetuar esta represión después de la independencia.





Horrores silenciados durante mucho tiempo





Fiel a su deseo de arrojar luz sobre cuestiones oscuras relacionadas con la colonización, el presidente Macron pidió a una comisión de historiadores cameruneses y franceses que elaboraran un informe que estableciera la verdad de los hechos. Este enorme trabajo se hizo público el pasado mes de enero.









En su carta a Biya, Macron reconoce la responsabilidad de Francia en estos horrores. ¿De qué horrores estamos hablando? ¿Por qué guardaron silencio durante tanto tiempo? Para descubrirlo, mira este vídeo de François Reynaert, alias tío Obs, dirigido por Mahaut Landaz y editado por Louis Morice.