Soldados estadounidenses desplegados, escenas de alegría en Gaza… Lo que sabemos tras la aprobación por parte de Israel del acuerdo de alto el fuego





Ahora es oficial. El acuerdo de alto el fuego con Hamás, que prevé la liberación de los rehenes aún retenidos en Gaza y de los prisioneros palestinos, fue aprobado por las autoridades israelíes el jueves 9 de octubre. “El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, vivos o muertos”indica un comunicado de prensa difundido por la noche. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.









• Mahmoud Abbas desea “paz” y “estabilidad”





El presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, dijo el jueves en una rara entrevista con la televisión israelí que espera “paz, seguridad y estabilidad” entre los palestinos e Israel. “Lo que pasó hoy es un momento histórico”aseguró en esta entrevista en el canal 12 de Ramallah, sede de la Autoridad Palestina, sobre el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza firmado bajo los auspicios del presidente estadounidense Donald Trump.





“Esperábamos y mantenemos la esperanza de poder poner fin al derramamiento de sangre que azota a nuestro país, ya sea en la Franja de Gaza, Cisjordania o Jerusalén Oriental.añadió Mahmoud Abbas. Hoy estamos muy contentos de que este baño de sangre haya llegado a su fin. Esperamos que así sea y que reine la paz, la seguridad y la estabilidad entre nosotros e Israel. »





• Liberación de rehenes y retirada gradual de las tropas israelíes





El acuerdo firmado el jueves en Egipto, que forma parte de un plan de paz de 20 puntos presentado el 29 de septiembre por Donald Trump, prevé en particular el cese de los enfrentamientos, la rápida liberación de los 47 rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza, 20 de los cuales se presumen vivos, y cerca de 2.000 prisioneros palestinos retenidos por Israel, así como la retirada gradual de las fuerzas del Estado judío del enclave y la entrada de aumento de la ayuda humanitaria.





Esta primera fase no prevé resolver la espinosa cuestión de la autoridad encargada de administrar la Franja de Gaza, ni siquiera de supervisar la reconstrucción de este territorio devastado por dos años de bombardeos israelíes. Pero la hoja de ruta del presidente estadounidense incluye la creación de un “comité de paz” presidido por el propio Donald Trump para supervisar el gobierno de transición en el enclave. Cuando Al Araby TV le preguntó sobre el comité, Osama Hamdan, un alto funcionario de Hamas, dijo que“Ningún palestino podría aceptarlo. Todas las facciones, incluida la Autoridad Palestina, rechazan esto”. (este comité, nota del editor) “.









Las negociaciones para la segunda fase del plan iban a comenzar ” inmediatamente ” tras la firma del acuerdo sobre la primera fase, anunció anteriormente un responsable del movimiento islamista palestino.





• 200 militares estadounidenses “supervisarán” la implementación del acuerdo





Se movilizarán doscientos soldados estadounidenses para “supervisar” Y ” observar “ la implementación del acuerdo, dijo un alto funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. El nuevo jefe del comando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom), el almirante Brad Cooper, “inicialmente dispondrá de 200 hombres sobre el terreno”afirmó esta fuente durante un intercambio con la prensa, sin precisar qué ” suelo “ se trataba de.









Un segundo alto funcionario aclaró que no habría militares estadounidenses desplegados. “en Gaza”. Su papel será el de “supervisar, observar, asegurar que no haya violaciones, ni incursiones”explicó el primer alto funcionario. “Será principalmente supervisión”añadió. “En este equipo de 200 personas probablemente se integrará un grupo de miembros del ejército egipcio que ayudarán, miembros del ejército qatarí que ayudarán, también turcos y probablemente emiratíes”dijo de nuevo.





• “Nadie será obligado a abandonar” Gaza, asegura Trump





El presidente estadounidense aseguró el jueves que “nadie se vería obligado a irse” del enclave palestino, repitiendo una promesa contenida en su plan de paz del que Israel y Hamás acaban de aprobar una primera fase. “Nadie se verá obligado a irse, no, incluso es todo lo contrario”afirmó Donald Trump en la Oficina Oval, donde recibió a su homólogo finlandés, Alexander Stubb.





• Trump se prepara para ir a Egipto para firmar





El presidente estadounidense declaró que “lo intentaría” viajar a Egipto para la firma del acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes, y añadió que tenía previsto partir hacia la región el domingo. “Vamos a intentar llegar allí y estamos trabajando en el momento, el momento exacto. Vamos a Egipto, donde (…) tendremos una firma oficial” del acuerdo, dijo. “Los rehenes regresarán el lunes o martes. Probablemente estaré allí. Espero estar allí. Estamos planeando partir el domingo y estoy deseando que llegue”.aclaró más tarde.





Donald Trump indicó que las autoridades israelíes “pidió hablar con la Knesset”el Parlamento israelí, y añadió: “Di mi consentimiento. » “Esta es la primera vez que un presidente hace esto, lo que lo hace muy interesante”dijo. De hecho, tres presidentes estadounidenses han hablado ante una sesión plenaria de la Knesset, según el sitio web de la institución: Jimmy Carter en 1979, Bill Clinton en 1994 y George W. Bush en 2008.









• Escenas de alegría en Gaza





En Khan Younes, al sur de la devastada y hambrienta Franja de Gaza, los palestinos aplaudieron, cantaron y bailaron ante el anuncio del acuerdo, saludado por varios países, entre ellos Irán, apoyo de Hamás y enemigo jurado de Israel. “¡Gracias a Dios! A pesar de todas las muertes y pérdidas de seres queridos, hoy estamos felices”dijo Ayman al-Najjar a Khan Younes.



