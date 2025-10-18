¿Qué cambia la rebaja de la calificación de Francia por parte de S&P?





La rebaja de la calificación de Francia por parte de S&P el viernes 17 de octubre es “un llamado a la lucidez, a la responsabilidad” Y, “convencer” agencias de calificación, “Necesitamos votar sobre un presupuesto”afirmó este sábado el ministro de Economía, Roland Lescure.









El viernes por la noche, aunque se esperaba su decisión a finales de noviembre, una de las mayores agencias de calificación, S&P Global Ratings, anunció que rebajaba un nivel la calificación de Francia, hasta A+, alegando incertidumbre. “alto” sobre las finanzas públicas a pesar de la presentación de un presupuesto para 2026.





“A pesar de la presentación esta semana del proyecto de presupuesto para 2026, la incertidumbre sobre las finanzas públicas francesas sigue siendo elevada”dijo la agencia S&P el viernes por la noche. Según S&P, si esto “Se alcanzará el objetivo de déficit público del 5,4% del PIB en 2025”, “en ausencia de medidas adicionales significativas para reducir el déficit presupuestario, la consolidación fiscal durante (su) horizonte de previsión será más lenta de lo esperado”.





Aumento del interés





Esta nueva rebaja de la calificación de Francia por parte de S&P se produce antes de una decisión de Moody’s prevista para el 24 de octubre. Se produce un mes después de que Fitch rebajara también la calificación francesa a A+. Agencias como Fitch, Moody’s y S&P Global Ratings clasifican la calidad crediticia de los Estados -o su capacidad para pagar su deuda- desde AAA (la mejor calificación) hasta D (incumplimiento de pago).









Los países temen las rebajas de calificación por parte de las agencias porque pueden resultar en un aumento de sus intereses. Los pagos por Francia se estiman en unos 55 mil millones de euros en 2025, mientras que desde la disolución de la Asamblea Nacional en junio de 2024, la deuda francesa ya cotiza a un ritmo mucho más caro que la deuda alemana. Al caer a A+ en el S&P, Francia se sitúa al nivel de España, Japón, Portugal y China.





Sin embargo, este deterioro debe ponerse en perspectiva. “Siempre hay subjetividad en las decisiones de las agencias, y de hecho no es tan importante, porque los mercados financieros son indiferentes a sus veredictos”indicó en septiembre al “New Obs” Eric Dor, director de estudios económicos de la Escuela de Administración del IESEG. EL “prestamistas”que compran bonos franceses, “Todos tienen sus propios equipos para analizar los datos de un país”. “No necesitan a Fitch ni a Moody’s. El papel de las agencias es más útil en países opacos, que no son tan transparentes como Francia, o para juzgar a las empresas”explicó.





“Un llamado a la lucidez”





“Esta decisión de cambiar la calificación de Francia de AA- a A+ es la tercera en un año que las tres agencias (Fitch, Moody’s y S&P, nota del editor) rebajan” la calificación soberana de Francia, subrayó Roland Lescure en Franceinfo. “No podemos ignorar esta nube. Es básicamente una nube adicional que se suma a un parte meteorológico que ya es bastante gris. Es un llamado a la lucidez, a la responsabilidad”dijo.





“Para convencerles de que nuestras estimaciones son las correctas, debemos votar nuestro presupuesto”declaró Roland Lescure. “Hay debate parlamentario, no hago el partido antes de haberlo jugado”añadió. “Realmente depende de nosotros, y cuando digo nosotros, corresponde tanto al gobierno como al Parlamento, convencer a los observadores, a las agencias de calificación y a los mercados financieros”.señaló.









“El martes pasado presentamos un proyecto de presupuesto para 2026. Este proyecto pretende acelerar la reducción del déficit público al 4,7% del PIB (producto interior bruto), este año estamos en el 5,4%. (…) Pero este presupuesto debe ser votado”insistió. “Este es un elemento muy importante, muy importante, porque el 4,7% para el próximo año es un primer paso. El objetivo absoluto está por debajo del 3% del PIB en 2029, lo que nos permitirá estabilizar la deuda. Entonces, efectivamente, requerirá esfuerzo”señaló.