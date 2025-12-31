Tiendas de campaña empapadas, frío glacial… En Gaza, los refugios improvisados ​​volvieron a inundarse tras las fuertes lluvias

Publicado el 28 de diciembre de 2025 a las 16:52 horas. Lectura: 2 min.







En los últimos días han caído fuertes lluvias sobre la Franja de Gaza, y cientos de miles de palestinos desplazados amanecieron angustiados este domingo 28 de diciembre en el territorio devastado por la guerra.

















Defensa Civil ha advertido de un inminente “nueva depresión”esperado en las próximas horas con “Fuertes lluvias y fuertes vientos”que durará hasta el lunes por la noche.





En Deir al-Balah (centro), Oum Mouïn y sus cuatro hijos fueron despertados en mitad de la noche por la inundación. “El agua inundaba la tienda”explica esta mujer palestina de 34 años, afirmando que no “no hay lugar a donde ir”. Otro pide viviendas prefabricadas para proteger a las familias. “Vivir en una tienda de campaña es morir de frío bajo la lluvia y de calor en verano”lamenta Oum Rami.





Casi el 80% de los edificios existentes resultaron dañados o destruidos por la guerra.





Desde octubre está en vigor un precario alto el fuego en Gaza, después de dos años de una guerra mortal entre el ejército israelí y el palestino Hamás. Pero una grave crisis humanitaria pesa sobre la Franja de Gaza y sus 2,2 millones de habitantes. En el territorio, casi el 80% de los edificios existentes han sido dañados o destruidos por la guerra, según datos de la ONU.













Por su parte, Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí responsable de los asuntos civiles palestinos, informó recientemente de la llegada de 310.000 tiendas de campaña y lonas a Gaza, así como de 1.800 camiones que transportaban “mantas y ropa abrigadas”. También habló el domingo de la entrada en Gaza, en una semana, de 4.200 camiones cargados con ayuda humanitaria.





La ayuda autorizada para ingresar no es “satisfacer las necesidades”dijo el domingo al X Philippe Lazzarini, jefe de la agencia de la ONU responsable de los refugiados palestinos (Unrwa). “Un duro invierno se suma a más de dos años de sufrimiento. La población de Gaza sobrevive en tiendas de campaña inundadas, en medio de las ruinas »advirtió.





18 muertos tras la tormenta Byron en diciembre





A mediados de diciembre, Gaza ya había vivido un episodio de fuertes lluvias y frío con la tormenta Byron. Este mal tiempo provocó al menos 18 muertes, ya sea por el derrumbe de edificios en ruinas o por los efectos del frío, según la Defensa Civil de Gaza, una organización de ayuda dependiente de Hamás.









La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indicó el 18 de diciembre que al menos 235.000 personas habían resultado afectadas. Informó del derrumbe de 17 edificios, además de 42.000 tiendas de campaña o refugios improvisados ​​dañados total o parcialmente.





Mohamed al-Souweirki, de 39 años y desplazado en la región de Nousseirat (centro), da testimonio de su cansancio tras esta serie de mal tiempo. “El viento arrancó parte de nuestra tienda”dijo. “Estamos en la calle y tememos que el tiempo siga así, no podemos más, estamos cansados ​​de esta vida”.