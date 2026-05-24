La polémica que sacude el cine toma un cariz jurídico

“Canal+ comparecerá ante los tribunales por haber violado la ley. » Éste es el nuevo giro del asunto que ha sacudido el mundo del cine durante esta quincena del festival de Cannes. La Liga de Derechos Humanos y la CGT Espectáculo anunciaron este sábado 23 de mayo que habían iniciado acciones legales por discriminación tras los comentarios del director de Canal+, indicando que ya no querían trabajar con los firmantes de un foro anti-Bolloré.

Maxime Saada, presidente del consejo de administración de Canal+, hizo la “Elección brutal de discriminar”acusan la ONG y la federación sindical en un comunicado de prensa. Los comentarios del jefe de la cadena sacuden desde hace una semana al mundo del cine, reunido con motivo del festival de Cannes que finaliza el sábado por la noche.

El domingo pasado, Maxime Saada dijo que ya no quería trabajar con los firmantes de un texto que denuncia “La influencia de la extrema derecha” sobre el cine a través del empresario Vincent Bolloré, gran accionista de Canal+.

“No quiero trabajar con gente que me llama criptofascista”, dijo molesto Maxime Saada, en pleno festival.

“La discriminación está establecida”afirmó este sábado en franceinfo Arié Alimi, abogado de la CGT Espectáculo y de la LDH. Según el abogado, esta posición como jefe de Canal+ podría tener un efecto inmediato en el sector. “A partir del momento en que (los directivos de Canal+) son afirmativos, hay un carácter performativo. La discriminación se consuma cuando las productoras (…) se mostrarán reacias, o incluso dejarán de trabajar con los firmantes para evitar no tener financiación”.

En este texto, los demandantes solicitan que el tribunal judicial de Nanterre “insta a la sociedad Canal+ a abstenerse de cualquier medida de exclusión, negativa de colaboración o discriminación contra los firmantes del foro”.

La columna y su respuesta sacudieron el mundo del cine en pleno festival de Cannes: con 600 firmantes en el momento de la publicación de la columna, ¡sus autores reivindicaron más de 3.800 firmas el jueves en Instagram!

Entre ellos, grandes nombres internacionales como el actor español Javier Bardem, el director británico Ken Loach y el actor estadounidense Mark Ruffalo. Algunos, como la actriz Anna Mouglalis, han comparado la “lista negra” signatarios de una forma de “Mccartismo”.

En este foro se recuerda el papel clave de Canal+ en la producción y distribución cinematográfica francesa.

En cuanto a la producción, Canal+ se ha comprometido a invertir 160 millones de euros en 2026 y 170 millones en 2027 en el cine francés, después de 150 millones en 2025, aunque menos que los 220 millones invertidos en años anteriores.

Canal+ está presente en todas las etapas de la vida de una película, desde su prefinanciación hasta su distribución y exhibición en salas. En septiembre, el grupo adquirió el 34% del capital de UGC, la red de cines que espera controlar en su totalidad a partir de 2028.

Interrogada el martes durante un interrogatorio al Gobierno, la ministra de Cultura, Catherine Pgard, lamentó la declaración de Maxime Saada. “En medio de las preocupaciones y críticas de los profesionales, preocupaciones legítimas, quisiera que prevalecieran la razón y el diálogo sobre las amenazas”añadió.

El presidente de Arcom, Martin Ajdari, expresó la esperanza de que la situación se calme. “Creo que todavía hay muchos actores que necesitan hablar entre ellos, bajar un poco después de las acaloradas polémicas”declaró.

Al mismo tiempo, la Sociedad de Realizadores de Cine (SRF), que reúne a 500 cineastas, ofreció una mediación entre los firmantes del foro y los equipos de cine de Canal+.