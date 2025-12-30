



Nuevo revés para la ecología. La prohibición de vasos desechables que contengan plástico, que debía entrar en vigor el 1ejem Enero de 2026 es finalmente pospuesto hasta 2030 por el gobierno, según un decreto publicado el martes 30 de diciembre en el “Diario Oficial”. En el decreto, de fecha domingo, el Ministerio de Transición Ecológica y el de Economía y Hacienda invocan la “Viabilidad técnica de no utilizar plástico en los vasos” para justificar este aplazamiento, tras un informe de progreso realizado en 2025.









Actualmente y desde 2024, el código medioambiental fija el contenido máximo de plástico en estos vasos en un 8%, frente al 15% hasta 2022. En 2028 se realizará un nuevo informe de progreso para medir el “Avances en la sustitución de vasos de plástico de un solo uso” antes de su prohibición ahora prevista para 1ejem Enero de 2030, especifica el texto. Después de esta fecha, un período de liquidación de existencias “para vasos fabricados o importados” También está previsto: los vasos que aún contengan plástico podrán comercializarse durante doce meses después de este plazo.





Este nuevo plazo duplica el del decreto anterior, que preveía un plazo de seis meses para liquidar las existencias de vasos desechables que contengan plástico. “Sujeto a las conclusiones del informe de progreso” previstas ahora para 2028, las tazas que seguirán autorizadas después de 2030 serán aquellas que “no contienen plástico ni restos”. “Este plazo podrá revisarse en función de las conclusiones del informe de situación”sin embargo, especifica el decreto.





“Hasta el retroceso” en la lucha contra el plástico





Este aplazamiento marca “Otro revés más en la lucha contra la contaminación plástica, bajo la presión de los lobbies”según Manon Richert, portavoz de la asociación medioambiental Zero Waste France, para quien “el argumento esgrimido sobre la viabilidad técnica es inestable”porque “Ya existen soluciones como la reutilización y la recarga” Y “Debe generalizarse mediante inversiones y un marco regulatorio adecuado”.









Asociaciones medioambientales y organizaciones no gubernamentales denuncian lo que consideran una disminución demasiado lenta del uso diario de plástico desechable. A principios de 2024, Zero Waste France, Surfrider Foundation Europe, Amigos de la Tierra, France Nature Environnement y No Plastic in my Sea hicieron un balance decepcionante de la ley anti-residuos de 2020, debido a medidas no aplicadas y decretos que redujeron el alcance del texto.









A finales de 2024, la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude indicó que una de cada cinco empresas incumplía la prohibición de venta o puesta a disposición de determinados productos de plástico desechables, que pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente.