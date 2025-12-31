Nuevo aviso formal de Arcom por dos secuencias que incitan a la “discriminación”





La Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom) ha emitido un requerimiento a CNews, el canal de noticias líder en 2025, propiedad del multimillonario reaccionario Vincent Bolloré, por comentarios realizados en directo sobre la inmigración o el Islam durante dos secuencias que podrían incitar ” discriminación “según decisión publicada el martes 30 de diciembre en el Diario Oficial.









El 29 de enero, en el programa “La grande entrevista”, la alcaldesa de Romans-sur-Isère (Drôme), Marie-Hélène Thoraval, declaró que los ataques con cuchillo serían “de carácter cultural”no siendo sus autores “Francés nativo” y tener “orígenes más vinculados con (…) Islam ». En su decisión del 17 de diciembre, Arcom consideró que“Qué estigma”quien no tiene “no provocó ninguna reacción por parte del anfitrión” Sonia Mabrouk, es “probablemente fomente comportamientos discriminatorios”.





Luego, el 20 de marzo, en el programa “Morandini Live”, el periodista del medio de extrema derecha Frontières Jordan Florentin presentó a los inmigrantes como “masas” OMS “No necesariamente podemos aclimatarnos a nuestros valores, nuestra moral y nuestra cultura” y cuya llegada a Francia supondría una “gran reemplazo”. Arcom dictaminó que “Estos comentarios transmiten muchos estereotipos particularmente difamatorios contra los inmigrantes en su conjunto, que probablemente alienten comportamientos discriminatorios contra ellos debido a su nacionalidad u origen”.









Cincuenta llamadas al orden





El regulador audiovisual tiene la facultad de intervenir ante los canales a los que da autorización para emitir, para recordarles sus obligaciones. En el ámbito de las intervenciones de Arcom, la amonestación sigue a la advertencia y puede dar lugar a una sanción financiera en caso de nuevos incumplimientos de las obligaciones. Desde 2017, año del lanzamiento de CNews, el canal ha recibido alrededor de cincuenta recordatorios de Arcom. También es el único canal de noticias continuo que ha sido sancionado financieramente por el regulador, ocho veces.









A pesar de estas sanciones, los medios de comunicación de la galaxia Bolloré se convirtieron este año en el primer canal de noticias de Francia en términos de audiencia, superando a BFM TV, propiedad del multimillonario Rodolphe Saadé. Es la primera vez que el canal del grupo Canal+ es líder en audiencia en solitario durante un año completo. Alcanzó un 3,4% de cuota de pantalla, es decir, un “récord histórico” para un canal de noticias, por delante de BFM TV con un 2,8%, según las cifras del Instituto Médiamétrie publicadas el lunes 29 de diciembre.



