Tiempo de palabra, retransmisiones nocturnas, podcasts… ¿Cómo pretende Arcom aplicar el pluralismo durante las elecciones presidenciales?

¿Arcom regulará pronto los podcasts políticos? Esta es una vía en la que está trabajando el regulador audiovisual de cara a las próximas elecciones presidenciales. “Estamos considerando nuevas reglas para la campaña de 2027”afirmó el presidente Martín Ajdari en “La Tribune Dimanche”. Lo vimos durante las elecciones municipales: los políticos comprendieron claramente el valor añadido que ofrecían estos formatos, a menudo más largos e íntimos, cuyo público es más joven. Sobre todo porque los entrevistadores estrella (Sam Zirah y Guillaume Pley en particular) les permitieron desarrollar más su narrativa, sin contradicciones.

En un momento en el que estos formatos de audio o vídeo difundidos online acumulan millones de visualizaciones, es decir, tanta audiencia como “ciertos canales TNT”es necesaria una adaptación de las normas Arcom, asegura su presidente. Si los creadores de podcasts ya están obligados a cumplir con el “silencio electoral, que prohíbe toda propaganda política” A dos días de las elecciones, precisa, no tienen las mismas obligaciones que los canales de televisión y las emisoras de radio. ¿Pero qué son?

Fuera del período electoral, en el día a día, la distribución del tiempo de intervención política es sencilla, explica Arcom. El poder ejecutivo dispone de un tercio del tiempo total de intervención: incluye las palabras del presidente que entran dentro del “debate político nacional”los de sus colaboradores y miembros del gobierno. Para los dos tercios restantes, se distribuye según un “principio de equidad” entre todos los partidos de mayoría o de oposición, “teniendo en cuenta en particular los resultados electorales, el número de cargos electos, el peso parlamentario, las encuestas de opinión y la contribución al debate público”.

Durante el período electoral, generalmente las seis semanas anteriores a la elección, Arcom aplica “reglas específicas definidas por una recomendación específica para cada votación”. Para las elecciones presidenciales de 2027, se publicará en otoño, anunció la autoridad reguladora. En términos generales, se aplican dos principios: el de equidad, es decir, el tiempo de palabra para los candidatos y sus seguidores basado en su “representatividad” (basado en los resultados de elecciones anteriores) y su participación real en la campaña; y el de igualdad, específico de las elecciones presidenciales, es decir, la obligación legal de igual tiempo de palabra entre todos los candidatos y sus seguidores durante la campaña oficial.

Al publicar su informe sobre las elecciones municipales a principios de julio, Arcom tomó una decisión que tendrá graves consecuencias para determinadas cadenas de televisión. De hecho, desde el 1 de octubre, la autoridad decidió no tener en cuenta los discursos de personajes políticos retransmitidos por la noche. O la franja horaria que va desde medianoche hasta las 5:59 horas, donde las audiencias son muy bajas.

El pasado mes de junio, Radio Francia fue advertida por “subrepresentación” del Rally Nacional durante la jornada. Según Arcom, cerca del 60% del tiempo de palabra concedido a los representantes del partido de extrema derecha en France Inter se retransmitió entre medianoche y las 05:59 horas. La proporción superó el 70% en el canal continuo France Info. En noviembre de 2025, Reporteros sin Fronteras denunció también la “ponerse al día por la noche” tiempo de palabra para la izquierda en CNews, sin que Arcom tuviera objeciones. El canal de Vincent Bolloré, en cambio, fue advertido en 2021 por haber relegado al gobierno y a La France insoumise al horario nocturno, decisión confirmada por el Consejo de Estado en 2023.

En junio pasado, Arcom volvió a advertir a CNews que respetara… la diversidad “corrientes de pensamiento y opinión”. En resumen: demasiadas personas en los televisores piensan lo mismo. Esta decisión es fruto de una decisión del Consejo de Estado, de febrero de 2024, que exige tener en cuenta no sólo los invitados políticos, sino también las palabras de periodistas y columnistas. Una decisión tomada como reacción a las prácticas del canal bolloriano pero que también se aplica a todos los demás medios audiovisuales. La contratación de Charles Sapin en el France Inter, que ya dejó, fue una de las consecuencias de esta decisión.

¿Cómo se puede medir este “pluralismo de opiniones”? “Arcom intentó identificar criterios: diversidad de temas, variedad de ponentes y pluralidad de puntos de vista.explica el sociólogo Arnaud Esquerre en una entrevista concedida al periódico “TV BUS Canal de comunicación urbana”. Los dos primeros son bastante fáciles de comprobar. Para el tercero, es mucho más complicado. ¿Qué programas se ven afectados? ¿Todos o sólo los que tratan de la actualidad? Para un canal de noticias continuo, la cuestión está zanjada: es toda la programación. Pero en el caso de los canales generales, existe necesariamente un elemento de arbitrariedad en la delimitación de categorías. »