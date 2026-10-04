83.000 franceses sin agua, Saint-Malo amenazado, el Sena en su punto más bajo... Las impactantes cifras de la sequía que azota a Francia

¿Pero adónde se fue la lluvia? Aunque el verano ya está lejos, Francia todavía sufre las consecuencias de una temporada estival extraordinaria. Además de las temperaturas anormalmente altas, casi todo el territorio se enfrenta a principios de otoño a una sequía sin precedentes debido a la falta de precipitaciones. La situación está ejerciendo presión sobre el suministro de agua potable de millones de franceses, y no sólo en las regiones del sur. De París a Saint-Malo, pasando por Mayenne, un panorama de una crisis histórica del agua.

Se trata de una cifra que da una idea bastante aproximada de la magnitud de la sequía que afecta a Francia. En septiembre, hay sólo 21 milímetros de media en todo el país, lo que representa un déficit de precipitaciones del 70%, según Météo France. Este mes se sitúa como “El tercer mes de septiembre menos húmedo desde que comenzaron las mediciones en 1958”por detrás de 1977 y 1985.

Informe sobre la media mensual de referencia de las precipitaciones acumuladas (Météo France)

El agravante es que este mes de septiembre, muy seco, se produce después de meses anteriores que ya habían sido muy deficientes en precipitaciones, en particular -60% en abril, -50% en junio y -60% en julio. “Desde marzo de 2026, Francia no ha experimentado ni un solo mes de exceso de lluvias”señala Météo-Fance.

Por lo tanto, la sequía del suelo, ya histórica desde hace varios meses, ha seguido empeorando, con un indicador nacional “se mantuvo casi durante todo el mes de septiembre en un nivel bajo nunca antes observado para esta época del año”. Antes de las lluvias de finales de mes, que permitieron la humidificación superficial de las regiones afectadas por el episodio mediterráneo, este indicador de sequedad del suelo alcanzó “un nivel cercano al récord seco absoluto establecido en agosto”.

Esta falta de lluvias está ejerciendo presión sobre varios territorios. Según un comunicado del Ministerio de Sanidad comunicado a “Le Monde”, El suministro de agua potable para un millón de personas sigue estando en tensión y más de 83.000 habitantes se ven privados del acceso al agua potable, suministrada mediante camiones cisterna o agua embotellada: un 30% más que a principios de mes.

Casi ningún territorio escapa a las dificultades: hasta la fecha, 79 departamentos (de 101) se encuentran “en crisis”, el nivel más alto, y 14 en alerta máxima.

Bretaña, cuyo suministro de agua potable depende en gran medida de las precipitaciones debido a la falta de capas freáticas muy profundas, sufre especialmente. En Saint-Malo, las reservas están disminuyendo, advirtió la semana pasada Jean-Francis Richeux, presidente de Eau du pays de Saint-Malo. La ciudad solo tiene “sesenta días de stock”que es muy poco. “Nos queda menos de un tercio de las existencias, lo que significa concretamente que si no llueve mucho en los próximos meses, nos quedaremos sin agua a finales de noviembre”estima Franck-Olivier Henry, director del sindicato del agua Pays de Saint-Malo, entrevistado por Franceinfo. De las cuatro presas que abastecen el territorio, una lleva tres semanas seca y las otras tres muestran niveles preocupantes.

La situación no es mejor en Mayenne, donde la comunidad de Mayenne, que reúne a 33 municipios, estima que a este ritmo el agua podría agotarse en tres semanas. En una publicación en Facebook, las autoridades indican que el nivel de la presa de Saint-Fraimbault-de-Prières, que almacena agua en Mayenne, está bajando alrededor de tres centímetros por día. “Con un llenado del 30%, la autonomía restante es de 3, incluso 4 semanas”.

Al igual que en Saint-Malo, piden a los residentes que utilicen el recurso con moderación, reduciendo la duración de las duchas, cerrando el grifo mientras se cepillan los dientes o incluso instalando aireadores en los grifos para reducir el caudal. En la ciudad corsaria se han enviado desde este verano varios mensajes por correo electrónico o SMS para invitar a la población a reducir su consumo a un máximo de 40 litros por persona y día en lugar de 150 de media.

Isla de Francia también está sufriendo. Como en todo el territorio nacional, la situación hidrológica “mantente tenso” en la región después de una primavera y un verano “particularmente caluroso y seco”advierte la prefectura en un comunicado de prensa, pidiendo una “uso sobrio” agua ante la sequía “persistente” y un caudal del Sena en su nivel más bajo desde 1990.

El 22 de septiembre, en París, el Sena se encontraba 80 días por debajo del caudal que constituye el umbral de alerta de sequía, fijado en 81 metros cúbicos de agua por segundo (81 m3/s). El caudal más bajo registrado desde 1990 se alcanzó el pasado mes de julio, con 62 m3/s. Apoyo a los lagos embalses del Sena Grands Lacs (Der, Orient, Amance-Temple y Pannecière), que almacenan agua en invierno y mantienen a flote el Sena y el Marne, “no es suficiente para compensar la actual falta de agua en los entornos naturales”explica la prefectura. Otros ríos de la región de Isla de Francia, incluidos el Oise y el Yerres, que no se benefician del aporte de los grandes lagos, también están experimentando una situación “muy degradado”.

Y las perspectivas no son buenas. “Las previsiones meteorológicas predicen un tiempo probablemente más cálido y seco de lo normal en los próximos meses”la prefectura sigue preocupada.