Le Pen reafirma su confianza en Bardella, bloqueo de los institutos, duelo Lula-Bolsonaro en Brasil... Cinco cosas para recordar del fin de semana

¿Has recibido alguna noticia en los últimos dos días? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” te ofrece un resumen de las principales informaciones a recordar del sábado 3 y domingo 4 de octubre.

Ante las acusaciones de antisemitismo contra Jordan Bardella tras las revelaciones de Mediapart, la Agrupación Nacional sigue uniéndose en torno a su presidente, al menos en apariencia. El sábado, Marine Le Pen, candidata presidencial RN, aseguró en “La Tribune Dimanche” que había “Confía plenamente en Jordania” Bardela.

Dos dirigentes del partido de extrema derecha, Jean-Philippe Tanguy y Laurent Jacobelli, mantuvieron la misma posición el domingo y pidieron “mantenernos unidos detrás de Jordan Bardella”. “Reitero mi apoyo y amistad a Jordan Bardella ante una pésima campaña”lanzó el primer diputado del Somme en Cnew/Europe 1, cuestionando los métodos de investigación utilizados por Mediapart – “técnicas psíquicas y embaucadoras”.

El presidente de RN lleva una semana convulsionado después de que los medios de comunicación en línea revelaran mensajes antisemitas que datan de 2013 (“Todos los bancos son propiedad de judíos” ; “El judío debe dominar (sic) a otros pueblos, aplastarlos y robarles, un sionista es necesariamente judío, y profundamente”).

La presión no baja en las escuelas secundarias. Mientras que el Sindicato de Escuelas Secundarias (USL) anunció su intención de “continuar la movilización”, los cursos seran “total o parcialmente” suspendido el lunes en “400 a 500” escuelas secundarias de las 3.700 que hay en el país, anunció el domingo el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray. En Isla de Francia, más de 160 escuelas secundarias permanecerán cerradas el lunes, es decir, más de un tercio de los establecimientos, advirtió la presidenta regional (LR), Valérie Pécresse.

Sébastien Lecornu pidió que se reanuden las clases ” en todos lados “ cuando las condiciones de seguridad lo permitan, en un “mapa vial” dirigió el domingo a varios de sus ministros ante la movilización de los escolares, que fija un calendario para responder a parte de sus demandas.

Iniciado el 17 de septiembre en la región parisina, el movimiento de protesta y bloqueo de estudiantes de secundaria se extendió gradualmente por todo el país y estalló el jueves en muchas ciudades de Francia. El viernes estuvo marcado por tensiones y más de 1.700 detenciones, para un total de 5.000 desde el lunes.

Mientras que un estudiante de secundaria de 16 años herido el miércoles en Tours durante el bloqueo de una escuela secundaria perdió el uso de su ojo derecho a causa de las lesiones “compatible con el impacto de un balón de defensa tipo LBD” Según el fiscal de la ciudad, un colectivo de 52 eminentes abogados denunció en una columna publicada en el sitio web “New Obs”, “represión desproporcionada y violenta” contra los estudiantes que bloquean sus establecimientos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, rechaza cualquier intervención “desproporcionado”. Aplicación de la ley “no reprimir a la juventud” pero “proteger” alumnos y estudiantes que deseen “llevar pacíficamente sus demandas”aseguró el domingo en su cuenta X.

Los cinco candidatos de las primarias de la izquierda socialdemócrata se enfrentan este domingo por la noche durante un debate final televisado por BFMTV a las 20.45 horas.

La cuestión de una alianza en las elecciones legislativas con la Francia rebelde debería volver a dividir a Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Ségolène Royal, Jérôme Guedj y Emmanuel Maurel, todos ellos con segundas intenciones estratégicas detrás de esta elección.

La eurodiputada Place Publique, que sigue siendo favorita, pide una ruptura definitiva con Jean-Luc Mélenchon. Como el diputado Jérôme Guedj. En una entrevista concedida a “New Obs”, el diputado de Essonne acusa a los Insoumis de ser “el trampolín de la RN”.

Este debate final se produce cuando los votantes tienen hasta la medianoche del lunes para registrarse para votar en la primera ronda de votación.

Los brasileños comenzaron a votar el domingo para elegir entre el presidente de izquierda Lula, que busca un cuarto mandato, y su rival conservador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado. Una votación seguida de cerca por Donald Trump.

“El pueblo tendrá que elegir entre fortalecer el régimen democrático o la barbarie”lanzó el presidente saliente tras votar en el estado de Sao Paulo. Con su habitual sombrero panamá, blandió una bandera brasileña ante los periodistas. Al salir de su colegio electoral en Río, el hijo de Bolsonaro prometió “liberar al pueblo brasileño”. Poco conocida hasta entonces, fue lanzada por su padre cuando este último fue condenado a 27 años de prisión por querer aferrarse al poder tras su derrota en 2022 ante Lula.

Una encuesta del instituto Datafolha publicada el sábado por la tarde dio al presidente saliente un 45% de intención de voto en la primera vuelta, frente al 42% de su rival, una casi igualdad teniendo en cuenta el margen de error. Una posible segunda vuelta tendría lugar el 25 de octubre. Los resultados se esperan unas horas después del cierre de las oficinas a las 5 p.m. Hora de Brasilia.

En un ambiente agradable, pero con un tono muy político en este inicio preelectoral, la Marcha del Orgullo, inicialmente prevista para finales de junio y aplazada debido a la ola de calor, reunió el sábado a unas 500.000 personas según el organizador, Inter-LGBT, y a 74.000, según la jefatura de policía.

Las asociaciones que defienden a las personas LGBTQI+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersex) temen por sus derechos en caso de una victoria de la extrema derecha. Detrás de camiones con parlantes y algunas drag queens, muchos participantes blandían carteles como “Estos fascistas me cabrean” ; “Que se joda el enfermero registrado” ; “+ amor, – de Zemmour” ; “- de RN, + de lesbianas”.

En la plaza principal estuvieron presentes varias figuras políticas de izquierda, entre ellas el alcalde (PS) de París, Emmanuel Grégoire, la diputada (LFI) Sophia Chikirou, la diputada europea (LFI) Manon Aubry y la diputada (ecologistas) Sandrine Rousseau. El líder de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, también estuvo presente en la procesión.