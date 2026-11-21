El viernes 20 de noviembre, el Parlamento adoptó definitivamente un proyecto de ley destinado a “reconocer una presunción de legítima defensa para los policías en el ejercicio de sus funciones”. Una fórmula que ahora se incluye en el código de seguridad interior, para gran consternación de la izquierda que intentó oponerse a esta adopción. Adopción que también se produjo a pesar de una petición contra el texto y firmada por más de 700.000 personas en el sitio web de la Asamblea.

Apoyado por el Gobierno, una gran parte del bloque central y la Agrupación Nacional, el proyecto de ley (PPL) del diputado de los Republicanos, Eric Pauget, fue aprobado en el Senado por 205 votos contra 110, sin modificaciones respecto al texto votado en la Asamblea Nacional este verano. Marginal en la cámara alta, el grupo macronista se abstuvo. ¿Qué cambia este texto? Sus oponentes lo comparan con un “licencia para matar”cuando sus partidarios -empezando por el gobierno- aplauden “una señal de confianza” hacia la policía. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.

Se trata de un artículo único que modifica el artículo L435-1 del código de seguridad interior relativo al uso de armas por parte de las fuerzas del orden. “cuando sea absolutamente necesario y de manera estrictamente proporcionada”. El PPL añade una mención adicional: “Cuando utilicen sus armas, los agentes de la policía nacional y los soldados de la gendarmería nacional se presumen haber actuado en alguno de los casos autorizados por este artículo, conforme a las condiciones de absoluta necesidad y estricta proporcionalidad. Esta presunción podrá, en cualquier momento, ser desvirtuada por cualquier prueba en contrario. »

Esta fórmula invierte la carga de la prueba, proporcionando protección jurídica adicional a los agentes de policía y gendarmes, argumentan sus defensores. La izquierda senatorial, hostil al texto, anunció que se pondría en contacto con el Consejo Constitucional para bloquear la promulgación de una medida que considera peligrosa para los derechos fundamentales. Los jefes de diputados del LFI y del PS, Mathilde Panot y Boris Vallaud, hicieron lo mismo esta noche.

El Ministro del Interior, Laurent Nuñez, celebró esta votación que permite abordar “una muestra de confianza en los policías y gendarmes”muy solicitado en los últimos meses ante la ira social y escolar que varias veces degeneró en violencia, en particular el 17 de octubre. El texto garantizará, según él, “un marco legal adaptado a la realidad” intervenciones. Criticado por toda la izquierda que le acusa de ceder ante una propuesta de extrema derecha, insistió en que la reforma era “la del gobierno” y no “del Rally Nacional” y que ella no previó una “presunción de legítima defensa” para la policía. Aunque la fórmula es el título oficial del texto y la PPL la incluye en el código interno de seguridad.

La senadora RN Sylvie Josserand, por su parte, afirmó “una victoria parlamentaria e ideológica” para su partido. “La presunción de inocencia nunca ha impedido una investigación y nunca ha impedido una condena”declaró en respuesta a las críticas la presidenta de la Comisión Jurídica de LR, Muriel Jourda, deseando también aprobar una ” mensaje “ de ” confianza “ a la aplicación de la ley.