Terminal abre la puerta a una “suspensión” de la reforma de las pensiones

El resignado ministro de educación y ex primer ministro Elisabeth Borne dijo este martes 7 de octubre, abierto a un “Suspensión” De la reforma de pensiones muy impopular que había adoptado en 2023, en una entrevista con el “Parisino”.









“Si esta es la condición de la estabilidad del país, debemos examinar los términos concretos y las consecuencias de una suspensión hasta el debate que tendrá que mantenerse durante las próximas elecciones presidenciales”dijo. “En el contexto actual, para avanzar, debe saber cómo escuchar y moverse”agregó, abogando por este gesto hacia la izquierda. “Creo que no deberíamos hacer de esta reforma de pensiones un tótem”agregó sobre esta reforma que gradualmente tiene de 62 a 64 años la edad de jubilación legal, y que había causado manifestaciones masivas.





Esta declaración de Elisabeth Borne llega el día después de la sorpresa del primer ministro Sébastien Lecornu, y aunque dirige las consultas finales con las fuerzas políticas, en busca de un compromiso para el presupuesto 2026, especialmente con la izquierda. “Tenemos que hacer todo para no llegar al punto” A una disolución de la Asamblea Nacional, también declaró a Elisabeth a lo “parisino”.





“Un despertar tardío pero positivo”





“Es un despertar tardío, pero es un despertar positivo”reaccionó a Francia 2, el jefe de PS Olivier Faure, quien se recibirá el miércoles por la mañana en Matignon. “Pero lo que quiero es que ahora podemos traer debates a la Asamblea”agregó.













El líder en la plaza pública y el eurodiputado Raphaël Glucksmann, por su parte, dijo que la suspensión de la reforma de las pensiones se convirtió en ” posible “después de reunirse con el resignado primer ministro Sébastien Lecornu. “La suspensión de la reforma de las pensiones fue imposible hace unos días, hoy se hace posible”Dijo cuando dejó Matignon. “Hay un camino, tal vez para obtener esta suspensión. Es el significado de una entrevista que se ha dado” por el ex primer ministro Elisabeth Borne “Y eso es también lo que se dijo en la oficina”agregó, agregando que Sébastien Lecornu había “Abrir la puerta” Pero que pidió ser “Especificado”.