Gobierno Lecornu: regreso de Bruno Le Maire a las Fuerzas Armadas, Roland Lescure a Bercy, Rachida Dati y otros ministros dimitidos reelegidos

Publicado el 5 de octubre de 2025 a las 20:01 horas.

actualizado el 6 de octubre de 2025 a las 10:06 a.m. Lectura: 1 min.







El nuevo Primer Ministro, Sébastien Lecornu, ha desvelado este domingo 5 de octubre una primera parte de la composición del nuevo gobierno que deberá afrontar una crisis política sin precedentes, tras la caída de François Bayrou por la falta de confianza del Parlamento para negociar el presupuesto de 2026.









Esta primera parte del equipo de gobierno está más ajustada que la anterior, 18 ministros –incluidas nueve mujeres– frente a los 35 del último, pero los pesos pesados ​​siguen en sus puestos, lo que da la sensación de cierta continuidad.





Aquí están los principales ministros del gobierno de Lecornu:





Elisabeth Borne, Ministra de Estado, Ministra de Educación Nacional, Educación Superior e Investigación;

Manuel Valls, Ministro de Estado, Ministro de Ultramar;

Gérald Darmanin, Ministro de Estado, Guardián de los Sellos, Ministro de Justicia;

Bruno Retailleau, Ministro de Estado, Ministro del Interior;

Catherine Vautrin, ministra de Trabajo, Sanidad, Solidaridad y Familias, Autonomía y Personas con Discapacidad;

Bruno Le Maire, Ministro de las Fuerzas Armadas y Veteranos;

Roland Lescure, Ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Energética;









Rachida Dati, Ministra de Cultura;

Eric Woerth, Ministro de Planificación Regional, Descentralización y Vivienda;

Jean-Noël Barrot, Ministro para Europa y de Asuntos Exteriores;

Agnès Pannier-Runacher, ministra de Transición Ecológica, Biodiversidad, Bosques, Mar y Pesca;

Annie Genevard, Ministra de Agricultura y Soberanía Alimentaria;

Amélie de Montchalin, Ministra de Cuentas Públicas;

Naïma Moutchou, ministra de Transformación y Acción Pública, Inteligencia Artificial y Digital;

Philippe Tabarot, Ministro de Transportes

Marina Ferrari, Ministra de Deportes, Juventud y Vida Comunitaria;

Aurore Bergé, Ministra Delegada ante el Primer Ministro encargada de la Igualdad de Género y de la Lucha contra la Discriminación, portavoz del Gobierno;

Mathieu Lefèvre, Ministro Delegado ante el Primer Ministro, responsable de las Relaciones con el Parlamento.





El Primer Ministro Sébastien Lecornu pidió a sus ministros nombrados el domingo que sean “negociadores” y de “encontrar compromisos con todos los parlamentarios”según su entorno, mientras se ve privado de la mayoría en la Asamblea Nacional y amenazado de censura por parte de la oposición.









este gobierno “parece la base común” de derecha y de centro de la anterior coalición de gobierno y “combina estabilidad”porque “algunos actores y administraciones necesitan continuidad”y el “Renovación ya que de los ministros nombrados hoy, un tercio” entre dos “no pertenecía al gobierno anterior”argumenta Sébastien Lecornu a través de quienes lo rodean. Su primer objetivo será “ aprobar un presupuesto para Francia antes de finales de año ” y ” gestionar algunos proyectos importantes de interés nacional para nuestros conciudadanos », añadió la misma fuente.