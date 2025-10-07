La Casa Blanca anuncia el envío de 300 guardias nacionales a Chicago, el despliegue en Portland bloqueado por un juez

Publicado el 5 de octubre de 2025 a las 9:33 am Lectura: 2 min.







Donald Trump firmó un decreto el sábado 4 de octubre para el envío de 300 guardias nacionales a Chicago, cuando un juez federal bloqueó el que ordenó en Portland, dos ciudades democráticas atacadas por el presidente estadounidense.





“El presidente Trump autorizó a 300 guardias nacionales para proteger a los agentes y bienes federales” En Chicago, Illinois, anunció a su portavoz Abigail Jackson, y agregó que el líder republicano “No apartará hacia otro lado del estado de la anarquía que afecta a las ciudades estadounidenses”.





Este anuncio fue fuertemente criticado por el senador demócrata de Illinois, Dick Durbin, quien lo consideró completamente injustificado y consideró que el “El presidente no busca combatir el crimen, sino para difundir el miedo”.









La megalópolis del norte del país es la quinta ciudad democrática donde el presidente Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional, una medida hasta ahora muy excepcional. Los guardias nacionales ya se han desplegado en los últimos meses en Los Ángeles, Washington y Memphis, cada vez a pesar de la oposición de los funcionarios locales que estimaron que tal medida no estaba justificada.





Prohibición del ejército en Portland hasta el 18 de octubre





Sin embargo, un despliegue similar a Portland fue bloqueado el sábado temporalmente por un juez federal. Donald Trump aseguró que la ciudad de Oregón, donde se han realizado manifestaciones contra la policía de inmigración durante meses, es “Devento por la guerra”.





Pero en un documento de 33 páginas, el juez Karin J. Immergut subraya que estos movimientos de protesta no presentan “Peligro de rebelión” y se puede administrar por “Fuerzas policiales regulares”. Los funcionarios federales, por lo tanto, tienen “Prohibir temporalmente” Para desplegar la Guardia Nacional, ella gobernó. Esta decisión expiró el 18 de octubre.









El subdirector de gabinete de Donald Trump, Stephen Miller, dijo que esta decisión fue una “Insurrección” judicial y acusado a los líderes de Oregon de liderar un “Ataque terrorista organizado contra el gobierno federal”.





Donald Trump ha hecho que la lucha contra la inmigración ilegal sea una prioridad absoluta de su segundo mandato desde su regreso a la Casa Blanca en enero. Afirma que Estados Unidos es víctimas de un “Invasión” de “Criminales del extranjero” Y se comunica abundantemente en las expulsiones.





Frente de los demócratas contra tales despliegues





Recientemente se produjeron varias manifestaciones y acciones contra la Policía de Inmigración (ICE) en el país, especialmente en las ciudades llamadas “Santuarios” como Portland o Chicago, donde los migrantes en una situación irregular y amenazados con desalojos están protegidos.





“No hay insurrección, no hay una amenaza para la seguridad nacional, y no hay necesidad de tropas militares en nuestra gran ciudad”proclamó el gobernador de Oregon, Tina Kotek, antes de llamar al público a “No muerdas el gancho” Participando en violencia o degradaciones.









Dando la bienvenida a la decisión legal, la senadora demócrata de Oregon Ron Wyden cree que ella viene a confirmar “Lo que los habitantes de Oregon ya saben: no queremos que Donald Trump cause violencia desplegando tropas federales en nuestro estado”. Los demócratas tienen un frente unido contra tales despliegues.





Los guardias nacionales, reservistas del Ejército, están entrenados para intervenir en desastres naturales, pero también pueden luchar en el extranjero. Donald Trump amenaza con enviar soldados también a Nueva York o Baltimore, otras ciudades democráticas importantes.





En Chicago, las fuerzas del Departamento de Seguridad Interna (DHS) dijeron el sábado que se habían visto obligados a abrir fuego contra un automovilista ” ejército “ quien había abrazado su camioneta, hiriéndola.