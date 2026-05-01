Donald Trump evacuado tras tiroteo en la Gala anual de Corresponsales de la Casa Blanca: lo que sabemos

Esmoquin y disparos: el sábado 25 de abril, la gran gala anual de prensa en Washington, por primera vez en presencia de Donald Trump, se puso patas arriba cuando un hombre armado intentó forzar la entrada.

El presidente estadounidense y otros participantes en esta cena de corresponsales en la Casa Blanca fueron evacuados. Ningún VIP ni invitado a la gala resultó herido. Un sospechoso fue arrestado.

Cientos de periodistas, ministros, diplomáticos y personalidades de todo Washington, que un minuto antes charlaban educadamente alrededor de un plato de ensalada y copas de vino, se agachan o se tumban en el suelo: “¡Abajo!” ¡Abajo! » Un gran alboroto se escucha afuera del gigantesco salón de recepción del hotel Hilton de Washington.

Sentado junto a su esposa Melania en la mesa principal, sobre una plataforma elevada, el presidente estadounidense permanece inicialmente sin reaccionar. Luego, agentes de seguridad fuertemente armados evacuan al multimillonario de 79 años, al igual que los demás altos funcionarios presentes: el vicepresidente JD Vance, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y varios ministros.

La música de fondo se detiene en la sala, bañada por una tenue luz azulada que se suma a la atmósfera irreal del momento. Cientos de invitados vestidos formalmente en el salón de baile se refugiaron debajo de las mesas y luego se dirigieron hacia el vestíbulo del hotel antes de salir porque el evento se pospuso.

Según las autoridades, un “francotirador” Forzaron un control de seguridad en el lobby del hotel, justo afuera del salón de baile donde se estaba llevando a cabo la cena, alrededor de las 8:36 p.m. (02:36 horas de este domingo por la mañana en Francia).

Donald Trump difundió imágenes en su plataforma Truth Social que parecían mostrar al sospechoso corriendo hacia el puesto de control antes de ser abrumado por la policía. “Estaba armado con un rifle de caza, una pistola y varios cuchillos”dijo a los periodistas el jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffery Carroll.

La policía intercambió disparos con el sospechoso y “interceptó a este individuo”. Un oficial uniformado del Servicio Secreto fue “tocado en el chaleco” a prueba de balas y llevado al hospital, pero estaba bien, dijo Jeffery Carroll. El sospechoso no resultó herido por las balas, pero fue trasladado al hospital para ser examinado. Estaba detenido y debe comparecer ante un juez el lunes en un tribunal federal.

En el lugar se encontraron un rifle y casquillos de bala, dijo el director del FBI, Kash Patel, y agregó que la Oficina Federal de Investigaciones estaba entrevistando a testigos como parte de sus investigaciones.

Donald Trump compartió fotos del presunto tirador, sin camisa y esposado, con el rostro vuelto hacia el suelo, en lo que parece ser el lobby del Hilton. Las autoridades aún no han confirmado públicamente su identidad, pero según medios estadounidenses se trata de un hombre de 31 años llamado Cole Tomas Allen, originario de Torrance, California. Basado en información preliminar, “Creemos que era uno de los huéspedes del hotel”dijo Jeffery Carroll a los periodistas. El hombre arrestado es considerado el único sospechoso en el caso, dijeron las autoridades.

Actualmente enfrenta dos cargos: uso de arma de fuego durante un crimen violento y agresión a un agente federal usando un arma peligrosa, dijo la fiscal federal Jeanine Pirro. Aún se podrían presentar otros cargos a medida que avance la investigación. “Mi impresión es que era un lobo solitario”dijo el presidente de Estados Unidos, y agregó que aún no se había establecido la motivación del sospechoso, pero que creía que el tirador estaba ” enfermo “.

Información “muy preliminar” hacer pensar a los investigadores que el hombre “miembros objetivo de la administración” de Donald Trump, dijo a CBS News el Ministro de Justicia interino de Estados Unidos. el tirador “no coopera activamente” pero los investigadores creen que fue a Washington en tren desde Los Ángeles vía Chicago, dijo Todd Blanche, quien también estuvo en la cena.

Se plantearon dudas sobre la seguridad de la recepción y sobre cómo se pudo introducir un arma en el hotel. Los asistentes informaron que se había instalado un detector de metales fuera del salón de baile, pero que no había tal control en el frente ni en la entrada del hotel.

Donald Trump declaró inicialmente que no era una cuestión “no es un edificio particularmente seguro”pero luego afirmó que el tirador no ingresó al salón de baile donde se llevó a cabo el evento, lo cual fue “muy, muy seguro”.

Se localizó el puesto de control que el sospechoso intentó forzar “justo afuera del salón de baile”dijeron las autoridades. “Debido a que (los oficiales de) este puesto de control hicieron (su) trabajo, nadie resultó herido”subrayó la fiscal federal, Jeanine Pirro.

“Vamos a analizar los videos por todo el hotel para entender cómo entró el arma, cómo llegó hasta ahí”añadió el policía Jeffery Carroll. Según Donald Trump, los servicios de seguridad no “un trabajo mucho mejor que en Butler”donde fue objeto de un intento de asesinato en 2024 durante un mitin de campaña en el estado de Pensilvania.