“A cada rato apagamos y volvemos a arrancar el motor, consume”: Magali, enfermera ante el aumento de los precios de la gasolina

Informes Magali Daudet, enfermera liberal entre Lozère y Alto Loira, es la más afectada por el aumento de los precios del combustible. Aunque recorre hasta 150 kilómetros diarios por motivos de trabajo, duda en invertir en un coche eléctrico.

Hacia las 19.00 horas, tras su recorrido nocturno, Magali Daudet se detiene para “un poco lleno” en el garaje Val-d’Ance de Chambon-le-Château, pueblo del norte de Lozère. En esta estación de servicio el 95 sin plomo que esta liberal enfermera necesita para su 4×4 se vende a 2,22 euros el litro. Es más caro que en otros lugares, por eso llena el depósito por sólo 20 euros. Magali Daudet se anticipó a todo. Como luego tendrá que ir a Mende, en el sur del departamento, para tocar la batucada (género musical de origen brasileño) -el único ocio que disfruta-, hará una parada en el camino, 30 kilómetros más adelante, en la estación TotalEnergies de Châteauneuf-de-Randon, donde el precio está fijado en 1,99 euros. “ Como todos, miro mi billetera, —susurra detrás de sus grandes gafas redondas. No hice eso antes. »

Su consulta médica está situada en Grandrieu, al norte de Lozère, un pueblo de media montaña de poco más de 700 habitantes. “Declaro 2.000 kilómetros cada mes, unos 150 kilómetros por día”estima este cuidador de 49 años. Se adapta lo mejor que puede al aumento de los precios del combustible…