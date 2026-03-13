“Tal vez esta guerra lo destruya todo. O tal vez finalmente nos libere”

Narrativo

Desde los primeros ataques estadounidense-israelíes contra Irán, la capital está suspendida entre dos vértigos: las bombas y el posible fin del régimen. Y desde lo alto de los edificios, un fotógrafo clandestino observa el humo negro de una ciudad parcialmente vacía por el éxodo.

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Para cubrir la guerra en Irán ahora sólo existen dos rutas. La primera no lleva a ninguna parte porque desde las protestas de enero se ha vuelto imposible obtener el visado necesario para entrar en el país. El segundo conduce a Erbil, en el Kurdistán iraquí, a sólo unas decenas de kilómetros de la frontera iraní. Esta región autónoma se ha convertido en uno de los principales puestos de observación de la guerra. Pero desde el sábado 28 de febrero y los primeros ataques estadounidenses contra la capital iraní, el aeropuerto internacional de Erbil ha estado cerrado, consecuencia directa de las respuestas de los drones iraníes contra instalaciones estadounidenses en la región. Los de Teherán han transformado los cielos del Kurdistán iraquí en una zona de guerra. Los vuelos civiles han desaparecido de los radares. Los periodistas ahora pasan por Turquía, cruzan el puesto fronterizo de Ibrahim-Khalil y luego bajan en coche a Erbil. El viaje dura casi diez horas. Nueve puntos de control bordean la ruta. Los rostros están cansados. La guerra ya está aquí.





Al caer la noche llego a Ankawa, un barrio cristiano de Erbil que se ha convertido en refugio de periodistas, diplomáticos y disidentes iraníes. Aquí, los lugareños resumen el lugar en tres palabras: alcohol, sexo y cigarrillos. Un extraño enclave en medio de una región donde los ataques con drones se han convertido casi…