Soldados israelíes filmados disparando a dos palestinos levantando los brazos... Lo que sabemos





Los ataques israelíes continúan en Gaza, al igual que la violencia en la ocupada Cisjordania. Miembros de las fuerzas de seguridad israelíes fueron filmados este jueves 27 de noviembre en Yenín, al norte del territorio, disparando contra dos palestinos que levantaban los brazos en el aire mientras parecían rendirse.





La Autoridad Palestina anunció la muerte de dos palestinos de 26 y 37 años por fuego israelí en Jenin, antes de condenar un “ejecución sumaria” que constituye “un crimen de guerra documentado”. Por su parte, el ejército israelí dijo que estaba examinando un ” incidente “.





• Vídeos de dos palestinos muertos por fuego israelí





Durante una operación en el sur de la ciudad de Jenin, bastión de los grupos armados palestinos, las fuerzas israelíes rodearon un edificio donde había “individuos buscados”y tener “inició un procedimiento de entrega”indica un comunicado de prensa militar. “Los dos sospechosos salieron. Después de su salida, se dispararon contra los sospechosos”añade el ejército, precisando que “el incidente está bajo investigación”.













• La Autoridad Palestina acusa a Israel de “crímenes de guerra”





La Autoridad Palestina anunció inicialmente la muerte de dos palestinos de 26 y 37 años por fuego israelí en Jenín, identificándolos como Montasser Billah Mahmoud Abdullah y Youssef Ali Assassa, sin más detalles. Dijo que los restos estaban en manos de las autoridades israelíes.





Luego reaccionó a los vídeos denunciando las acciones de las fuerzas israelíes. “El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados condena en los términos más enérgicos el atroz crimen de ejecución sumaria perpetrado por el ejército de ocupación israelí contra dos jóvenes palestinos (…) cerca del campo (de refugiados) de Jenin”indica un comunicado de prensa oficial. esto es sobre“una escena que constituye un crimen de guerra completo y documentado, y una flagrante violación de todas las leyes, convenios internacionales, normas y valores humanos”añade el texto.





El movimiento islamista palestino Hamás también denunció una “ejecución a sangre fría”en un comunicado de prensa separado.





• “Apoyo total” del Ministro de Seguridad Nacional israelí





Por su parte, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, brindó su “Apoyo total a los guardias fronterizos y soldados del ejército que abrieron fuego contra terroristas buscados que salieron de un edificio en Jenin”. “Los soldados actuaron exactamente como se esperaba: ¡los terroristas deben morir! » añadió esta figura de extrema derecha.





Citando una fuente de la guardia fronteriza, unidad dependiente de la policía, el periódico de izquierda “Haaretz” indicó que una investigación preliminar ya mencionaba que uno de los dos hombres asesinados había intentado levantarse después de haber estado en el suelo y había hecho un “movimiento sospechoso”lo que hizo que policías y soldados decidieran disparar.





• Una “vasta operación israelí” en la Cisjordania ocupada





La violencia ha estallado en la Cisjordania ocupada desde el inicio de la guerra de Gaza desencadenada el 7 de octubre de 2023 por un ataque sin precedentes de Hamás contra el sur de Israel. No han parado desde que entró en vigor la tregua en Gaza el 10 de octubre. El miércoles, el ejército israelí anunció el lanzamiento de una “gran operación” contra grupos armados palestinos en el norte del territorio.









Al mismo tiempo, según datos oficiales israelíes, al menos 44 israelíes, entre ellos civiles y soldados, murieron allí en ataques palestinos o durante incursiones militares israelíes.