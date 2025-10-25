Suspensión de la reforma de las pensiones: LR exige su abandono, el PS integra carreras largas

Publicado el 24 de octubre de 2025 a las 20:51 horas. Lectura: 1 min.







Durante el examen en comisión del proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, que comenzará el lunes en la Asamblea, los republicanos propondrán eliminar la suspensión de la reforma de las pensiones, mientras que los socialistas intentarán integrar en ella las carreras largas.





En total, se presentaron 1.575 enmiendas al texto, según el recuento de la Asamblea el viernes 24 de octubre por la noche.





El inicio del examen del texto estaba inicialmente previsto para el jueves en la Comisión de Asuntos Sociales. Pero esto tuvo que posponerse hasta las 9 a.m. del lunes, después de que el gobierno presentara una “carta correctiva” integrando directamente en el texto la suspensión de la reforma de las pensiones, prometida a los socialistas a cambio de su no censura.









Si bien se habían presentado unas 1.400 enmiendas sobre la primera versión del presupuesto de la Seguridad Social, se volvió a abrir un plazo hasta este viernes por la tarde para que los diputados pudieran proponer nuevas enmiendas, en particular sobre los artículos modificados. Aún es necesario examinar la admisibilidad de estas enmiendas, ya que los diputados no pueden, en particular, crear una nueva carga financiera (artículo 40 de la Constitución).





Diputados de LR quieren contrarrestar la suspensión





La suspensión de la reforma de las pensiones está dirigida por una enmienda para destituir a los diputados de Horizons y otra firmada conjuntamente por el jefe de los diputados, LR, Laurent Wauquiez. “Estamos en contra de la suspensión de la reforma de las pensiones. Por lo tanto, haremos todo lo posible para oponernos a ella. No estamos aquí para integrar el chantaje del PS”aseguró Laurent Wauquiez a “Figaro”.





“Si se aprueba la suspensión, sacaremos las consecuencias de nuestro voto”añadió, aunque la adopción de este texto finalmente no podría ser más incierta.





Los socialistas quieren integrar carreras largas





El líder de los diputados socialistas, Boris Vallaud, presentó una enmienda destinada a garantizar la aplicación de la suspensión de la reforma de las pensiones “a los asegurados que tienen derecho a salidas anticipadas y, en particular, a los que tienen carreras largas”.













Batalla por la financiación de la medida





La batalla en comisión también se desarrollará sobre la financiación de esta suspensión.





El texto también incluye muchos otros puntos críticos, incluido el congelamiento de las pensiones de jubilación y los beneficios sociales, generalmente indexados a la inflación.





Los debates sobre el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social deberían, a priori, finalizar en comisión el próximo viernes. El texto deberá llegar luego al hemiciclo el 4 de noviembre, con una votación prevista para el día 12, antes de su transmisión al Senado.