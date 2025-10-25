Llamados a mantener el frágil alto el fuego, negociaciones… Actualización sobre la situación.





Las negociaciones y los esfuerzos diplomáticos continúan este martes 21 de octubre para consolidar el alto el fuego vigente en la Franja de Gaza, mientras el acuerdo entre Hamás e Israel es más que frágil y las amenazas se intensifican en torno al enclave palestino. El domingo 19 de octubre, el Estado judío liberó “ 153 toneladas de bombas » sobre el territorio costero, matando a 45 palestinos, tras la muerte de dos soldados israelíes, en la violencia más significativa desde que entró en vigor la tregua el 10 de octubre. Este martes, mientras se multiplican los llamamientos para salvar el alto el fuego por parte de la ONU o del presidente francés, Emmanuel Macron, El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, está de visita en Israel.









• Estados Unidos presiona a Hamás





Este martes, Donald Trump aseguró que sus aliados en Oriente Medio y sus alrededores estaban dispuestos a enviar, a petición suya, tropas a la Franja de Gaza para “para resolver” Hamás si el movimiento islamista palestino no pone fin a sus violaciones del acuerdo de alto el fuego.





“Muchos de nuestros ahora grandes aliados en Medio Oriente y áreas circundantes han expresado explícita y firmemente (…) Les informé que agradecerían la oportunidad, a petición mía, de entrar en Gaza con fuerza y ​​“enderezar” a Hamás si continuaba comportándose mal, en violación de su acuerdo con nosotros”.indicó el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.





Al final del día, el vicepresidente estadounidense JD Vance contradijo a Donald Trump al asegurar durante una conferencia de prensa que“No habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Gaza”.









Sin embargo, el día anterior, el inquilino de la Casa Blanca había advertido a Hamás que sería “erradicado” si no respeta el acuerdo celebrado con Israel. “Tenemos un acuerdo con Hamás de que se comportarán y si no, los erradicaremos, si es necesario”dijo a la prensa.





El principal negociador de Hamás, Khalil al-Hayya, aseguró entonces que el movimiento islamista palestino se mantiene ” comprometido “ en el acuerdo de alto el fuego. “Estamos decididos a recuperar los cuerpos de todos los detenidos” a pesar de “dificultad para extraerlos”afirmó este martes en el canal egipcio Al-Qahera News.









• Las negociaciones políticas continúan





El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, aterrizó a mediodía en Israel, donde fue recibido por el viceprimer ministro israelí, Yariv Levin. Su visita se produce un día después de la llegada de Steve Witkoff y Jared Kushner, emisarios de la Casa Blanca para la región. Según el “New York Times”, citando a funcionarios estadounidenses, la administración Trump teme que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se retire del acuerdo apoyado por Estados Unidos.





“Estamos muy bien” para el establecimiento del alto el fuego en la Franja de Gaza, afirmó el vicepresidente estadounidense, JD Vance, durante una conferencia de prensa al final del día. “Cada vez que hay un acto de violencia, existe esta tendencia a decir: ‘oh, es el fin del alto el fuego, es el fin del plan de paz’”declaró JD Vance en una rueda de prensa, en referencia a los bombardeos israelíes ocurridos el domingo. “Este no es el final. En realidad, así es exactamente como debería ser cuando hay personas que se odian entre sí, que han luchado entre sí durante mucho tiempo. Lo estamos haciendo muy bien”.añadió el líder estadounidense.





El jefe de la inteligencia egipcia, Hassan Rachad, también viajó este martes al territorio hebreo para reunirse con Benjamín Netanyahu y funcionarios israelíes, en medio de los esfuerzos diplomáticos para mantener el alto el fuego en la Franja de Gaza, informó la oficina del primer ministro israelí. Donald Trump elogió públicamente el papel de Hassan Rachad en las negociaciones que condujeron al alto el fuego.









cuando se conocieron “en la oficina del Primer Ministro en Jerusalén”Benjamín Netanyahu y su equipo discutieron con Hassan Rachad “avanzar en el plan del presidente Trump (para Gaza)las relaciones entre Israel y Egipto y el fortalecimiento de la paz entre ambos países, así como otras cuestiones regionales »indicó la oficina del jefe de gobierno.





Hassan Rachad también se reunirá con el enviado estadounidense Steve Witkoff, que llegó a Jerusalén el lunes, según Extra News, una televisión egipcia vinculada al Estado.





• Llamados a salvar el frágil alto el fuego





“Mantener el alto el fuego es vital. Esta es realmente la única manera de salvar vidas y combatir el hambre en el norte de Gaza”.anunció a la prensa en Ginebra Abeer Etefa, portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU. Respeto del alto el fuego a largo plazo y de forma “integral permitirá al PMA intervenir a la escala necesaria para esta crisis y apoyar eficazmente a todos los socios y distribuciones sobre el terreno”añadió.





“El domingo no pudimos entregar alimentos a Gaza a través de los puntos fronterizos debido a los combates. Sabemos que este alto el fuego es frágil. Lo principal es que dure y que la gente, así como nuestros equipos en el terreno, mantengan la esperanza”.insistió. Abeer Etefa dijo que desde que entró en vigor el alto el fuego, 530 camiones del PMA habían entrado en el enclave palestino, trayendo más de 6.700 toneladas de alimentos que, según ella, “suficiente para alimentar a casi medio millón de personas durante dos semanas”.









Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió la reapertura de los puntos de entrada al territorio, “una emergencia absoluta”para traer ayuda humanitaria. “La situación sigue siendo muy frágil y lo sabemos. Es importante que Hamás respete plenamente los compromisos que ha asumido”. (…) y que sigue habiendo presión para que se respete plenamente el alto el fuego”dijo en una conferencia de prensa en Ljubljana, Eslovenia. es necesario “Avanzar de inmediato, y esta es la emergencia absoluta, a la reapertura de los puentes humanitarios y de las diversas rutas humanitarias para que se pueda brindar ayuda, alimentos y cuidados básicos a la población”añadió.





Emmanuel Macron también insistió en la necesidad de que se tome una resolución “lo antes posible” al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tener una “marco internacional al mismo tiempo (Para) Gobernanza y seguridad » futuro de Gaza.





• 15 cadáveres de palestinos devueltos a Gaza





Al mismo tiempo, continúan los intercambios entre prisioneros palestinos y rehenes israelíes. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) declaró el martes “habiendo llevado a cabo la transferencia de los cuerpos de los palestinos fallecidos a las autoridades de Gaza, como intermediario neutral (…) Las autoridades sanitarias locales de Gaza han confirmado que el número de restos recibidos hoy asciende a 15”dijo en un comunicado de prensa.





Según el acuerdo de alto el fuego de Gaza, Israel debe entregar los cuerpos de quince palestinos por cada rehén israelí fallecido que regrese. El Estado judío indicó el martes que había identificado los restos del decimotercer cautivo devuelto por Hamás la noche anterior.





Se espera que el movimiento islamista devuelva dos nuevos restos de rehenes –de los quince que aún se encuentran en el enclave– este martes a primera hora de la tarde, hacia las 21.00 horas. (hora de París).