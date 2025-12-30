Presupuesto de la seguridad social 2026: el Consejo Constitucional valida la mayoría del texto

Publicado el 30 de diciembre de 2025 a las 20:30 horas. Lectura: 1 min.







El Consejo Constitucional, que había sido retenido por los diputados del Insoumis que impugnaban varias medidas del presupuesto de la Seguridad Social para 2026, validó la mayoría de los artículos el martes 30 de diciembre, censurando sin embargo en esencia una medida destinada a redefinir la incapacidad para el trabajo.





“El Consejo Constitucional valida la mayoría de los artículos que tiene ante sí de la ley de financiación de la Seguridad Social para 2026”anunció la institución en un comunicado de prensa que acompaña a su decisión.





Respecto a un texto presupuestario, lo habitual es que la institución emita su decisión antes del 31 de diciembre.





La mayoría de las medidas impugnadas finalmente validadas





Unos sesenta diputados del LFI y otros tres cargos electos se habían puesto en contacto con el Consejo constitucional para impugnar una decena de artículos de los 114 de la ley de financiación de la Seguridad Social, adoptada definitivamente a mediados de diciembre por el Parlamento.





Los autores de la remisión consideraron que estas medidas socavaban la protección del derecho a la salud.









Así, cuestionaron el objetivo del gasto en seguros de enfermedad (Ondam), considerando insuficiente su aumento del 3% en relación con las necesidades.





Pero estos objetivos “se determinaron teniendo en cuenta, en particular, los efectos de la inflación así como el aumento del gasto sanitario y de las cargas de los establecimientos sanitarios”consideró el Consejo, validando esta disposición así como la mayoría de las medidas impugnadas.





El Consejo Constitucional tampoco siguió a los autores del recurso en relación con un artículo que limitaba la duración de un primer paro laboral a un mes y de cualquier renovación a dos meses, aunque por el momento no existe ningún límite.





También validó el procedimiento para adoptar el establecimiento de una nueva “viaje de apoyo” con fines preventivos para pacientes con riesgo de padecer enfermedades de larga duración (ALD).





LFI quería censura del artículo o “una reserva de interpretación” Para “garantizar que la creación de esta nueva vía de prevención no se convierta en un pretexto para excluir a muchas personas aseguradas socialmente del estatus ALD”.





Nueve “jinetes sociales” censurados





Por otra parte, el “Inteligente” han censurado una medida destinada a aclarar la definición de incapacidad para el trabajo. El texto afirma que un asegurado puede beneficiarse de una indemnización si no puede ejercer “cualquier actividad profesional asalariada o no asalariada”.









Este artículo -el número 83- podría potencialmente privar a un asegurado de su indemnización si fuera capaz de ejercer cualquier actividad distinta de su profesión original, “sin poder tener en cuenta, en particular, la situación personal y la realidad de una alternativa profesional”según el Consejo.





Sin pronunciarse sobre su constitucionalidad, los Sabios censuraron también nueve disposiciones que, en su opinión, no tenían cabida en este presupuesto de la Seguridad Social.





Entre estos “jinetes sociales” En particular, existe un artículo que establece una sanción económica para los profesionales de la salud que no respeten su obligación de proporcionar información a los registros médicos compartidos de los pacientes. Esta medida fue fuertemente criticada por los médicos liberales.