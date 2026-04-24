su naturaleza adictiva no es “negligencia”, ¡es un modelo de negocio!

El 25 de marzo de 2026, un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y Google culpables de negligencia por su papel en la adicción de una joven a las redes sociales, al final de un juicio sin precedentes contra los gigantes digitales estadounidenses. Según la sentencia, Meta, empresa matriz de Facebook y WhatsApp, fue negligente al no proporcionar suficiente información sobre los riesgos vinculados a Instagram. Por su parte, Google, filial de Alphabet, fue declarada negligente por no haber advertido de los peligros asociados a YouTube.

En serio, ¿a quién queremos engañar? Habría que creer que Meta y Google han “olvidado” que sus propios equipos han diseñado, probado y perfeccionado mecanismos adictivos durante más de una década. La expresión utilizada por la justicia estadounidense para calificar las prácticas de Meta y Google – “culpables de negligencia” – resulta casi cómica, cuando conocemos la realidad de los mecanismos desplegados por las plataformas para captar la atención de los jóvenes.

Porque, finalmente, ¿cómo podemos hablar de negligencia cuando todo, absolutamente todo, en el diseño de estos servicios es una cuestión de “ingeniería intencional del comportamiento” documentada e industrializada? Esta no es una opinión. Esta es una observación respaldada por el artículo de investigación que publiqué con David Bessot en mayo de 2023: “El RGPD, un revelador de la lógica subrepticia de las plataformas hacia los jóvenes”.

En este trabajo ya escribimos:

“La estrategia de estas plataformas (…) es crear dependencia psicológica de los usuarios y utilizar diversas técnicas depredadoras para recopilar datos personales. »

Es difícil dejarlo más claro. No estamos ante un descuido. Estamos ante una estrategia.

Las plataformas nunca han ocultado su ambición: maximizar el tiempo invertido, captar la atención y transformar cada interacción en datos utilizables. Para ello, perfeccionaron lo que describimos como la “estrategia de anclaje”, un ciclo de cuatro pasos: desencadenante, acción, recompensa variable, inversión, diseñado para crear un hábito y luego una adicción. La estrategia del ancla es la madre de las técnicas predatorias, desarrollada por los expertos en “marketing de producto” de estas plataformas digitales, basándose en particular en el trabajo de BJ Fogg.

Esto no es un desliz. Es un método. Y este método es tanto más eficaz cuanto que aprovecha las vulnerabilidades cognitivas de los jóvenes. Como señalamos:

“A través de trucos legales, técnicas ocultas, ergonomía engañosa y manipulación cognitiva, el cliente ya no es capaz de actuar conscientemente. »

Estamos lejos de ser una simple negligencia. Estamos en premeditación, planificación, optimización continua.

Extorsión del consentimiento, esclavización del consentimiento, atomización del riesgo jurídico, sincroadquisición… Las plataformas han desarrollado un auténtico catálogo de técnicas destinadas a eludir el espíritu del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) respetando su letra. Saben exactamente lo que están haciendo. Saben por qué lo hacen. ¡Llamarlo negligencia es como acusar a un carterista de meter “torpemente” la mano en su bolsillo!

En Europa ya no contamos historias. La directiva SMA (Servicios de Medios Audiovisuales), la DSA (Ley de Servicios Digitales), el trabajo de la Media Board, las investigaciones sobre TikTok: todo esto se basa en una observación simple y lúcida. Las plataformas no son descuidadas, son eficientes. Eficaz para captar la atención. Efectivo en la recolección de datos. Eficaz para explotar los sesgos cognitivos. Precisamente por eso hay que regularlos. La conclusión preliminar de la Comisión Europea sobre el diseño adictivo de TikTok va en esta dirección. Finalmente reconoce que la adicción no es un efecto secundario: es un producto.

La decisión estadounidense añade una piedra al edificio, pero también revela una brecha cultural. Mientras Europa habla de “responsabilidad”, “diseño adictivo”, “riesgos sistémicos”, Estados Unidos sigue hablando de “negligencia”. Un día tendremos que llamar a las cosas por su nombre propio.

La ingenuidad ya no es una opción. Los jóvenes de hoy están pagando el precio de un modelo económico que ha prosperado gracias a su atención, su impulsividad y su necesidad de conexiones sociales. Los informes se acumulan, al igual que las alertas. El bienestar de los jóvenes se está deteriorando y las plataformas siguen optimizando sus mecanismos.

Entonces no, no es negligencia. Es una estrategia. Una estrategia que funcionó. Una estrategia que ahora debe ser supervisada: de manera firme, sostenible y colectiva.

EXPRESO ORGÁNICO

Alessandro Fiorentino es experto en protección de datos en Adquacy y vicepresidente de la asociación Privacy Tech.