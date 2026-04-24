Asunto Epstein: Keir Starmer reconoce un “error de juicio” al nombrar a Peter Mandelson

Publicado el 20 de abril de 2026 a las 20:15 horas, actualizado el 20 de abril de 2026 a las 8:21 p.m. Lectura: 3 min.

El primer ministro británico, Keir Starmer, volvió a admitir este lunes 20 de abril ante los parlamentarios que había cometido un error al nombrar a Peter Mandelson embajador en Estados Unidos a pesar de sus vínculos con Jeffrey Epstein.

El Primer Ministro británico se encuentra debilitado desde hace varios meses por su decisión de nombrar a Peter Mandelson embajador en Washington, antes de destituirlo el pasado mes de septiembre. Lo acusó de haber “mintió repetidamente” sobre el alcance de sus vínculos con Jeffrey Epstein, quien murió en prisión en 2019.

“En el fondo de todo esto también hay un error de juicio de mi parte. No debería haber nombrado a Peter Mandelson. Asumo la responsabilidad de esta decisión y una vez más pido disculpas a las víctimas del delincuente sexual infantil Jeffrey Epstein”.declaró en la Cámara de los Comunes.

El asunto rebotó el jueves 16 de abril, cuando el diario “The Guardian” reveló que el Ministerio de Asuntos Exteriores había concedido una autorización de seguridad al embajador en Estados Unidos para este cargo en enero de 2025, a pesar de una opinión desfavorable del servicio encargado de comprobar sus antecedentes.

Keir Starmer afirma no haber sido informado de este dictamen desfavorable antes del pasado martes. “Si hubiera sabido, antes de que (Peter Mandelson) asumiera el cargo, que el consejo del departamento de investigación de antecedentes era rechazar la autorización de seguridad, no habría cumplido con este nombramiento”aseguró.

“Es increíble que, a lo largo de este asunto, los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores hayan considerado oportuno ocultar esta información a los ministros más importantes”añadió. “La decisión de no comunicar estos documentos se tomó deliberadamente”insistió el Partido Laborista.

En febrero, el Primer Ministro británico declaró a los parlamentarios que “todos los procedimientos requeridos” se había respetado durante el examen del expediente de Peter Mandelson. El lunes se defendió de haber cometido deliberadamente “engañé a la Cámara de los Comunes”. “Yo debería haber tenido la información y la Cámara debería haber tenido la información”dijo. Critica a los servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores por haber autorizado el nombramiento a pesar de este dictamen desfavorable.

Unas horas después de las revelaciones de “Guardian”, el jueves por la noche, Keir Starmer despidió al funcionario de mayor rango al frente de los servicios diplomáticos, Olly Robbins. Este último podrá dar su versión de los hechos el martes, cuando intervendrá ante una comisión parlamentaria. Varios ex altos funcionarios han acusado a Keir Starmer de convertir a Olly Robbins en chivo expiatorio, mientras que su equipo de gobierno ha salido en defensa del Primer Ministro.

Hacer declaraciones engañosas a sabiendas frente a los parlamentarios se considera un asunto muy grave en la democracia parlamentaria británica. Durante esta acalorada sesión en el Parlamento, dos diputados – Lee Anderson, del partido antiinmigración Reform UK, y Zarah Sultana, de Your Party (izquierda), fueron excluidos por haber acusado al líder laborista de mentir. Otros denunciaron su “credulidad” o su “incompetencia”.

“Es hora de que la verdad salga a la luz”estimó el jefe del partido conservador, Kemi Badenoch, juzgando la “Narrativa gubernamental cada vez más oscura y contradictoria”. Al igual que otros líderes de la oposición, pidió la dimisión del Primer Ministro, que llegó al poder en julio de 2024 con una mayoría muy amplia.

El ministro de Asuntos Escocés, Douglas Alexander, explicó este lunes por la mañana lo que llevó a la elección inicial de Peter Mandelson, en lugar de un perfil diplomático más tradicional. “El razonamiento fue que la administración Trump era una administración atípica y un embajador atípico podría cumplir esta misión para el Reino Unido”dijo, añadiendo que “esta evaluación fue errónea”.

David Lammy, que era jefe de diplomacia durante este nombramiento, afirmó tampoco haber tenido conocimiento del dictamen desfavorable. Keir Starmer había sido advertido de “riesgo reputacional” planteados por los vínculos de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein antes de nombrarlo, según documentos oficiales publicados en marzo.

El asunto Mandelson ya le ha costado el puesto al jefe de gabinete de Keir Starmer y a su director de comunicaciones. Los laboristas enfrentan un 61% de opiniones desfavorables, según la última encuesta de YouGov.

Si el Partido Laborista logra convencer a los diputados el lunes, el respiro corre el riesgo de ser breve: se prepara para afrontar unas elecciones locales a principios de mayo que prometen ser muy difíciles para el Partido Laborista.