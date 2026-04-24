Estados Unidos e Irán se amenazan mutuamente mientras expira el alto el fuego

Estados Unidos e Irán se amenazaron mutuamente el lunes 20 de abril, dos días antes de que finalizara el alto el fuego de dos semanas, en momentos en que la incertidumbre rodea una posible reanudación de las conversaciones entre los dos países en Pakistán.

Mientras se acerca el fin del alto el fuego que entró en vigor el 8 de abril entre los dos países enemigos, después de más de un mes de una guerra que ha dejado miles de muertos en Oriente Medio y sacudido la economía mundial, Donald Trump volvió el lunes por la noche a un importante punto de divergencia: la energía nuclear iraní.

“Operación “Martillo de Medianoche” (las huelgas estadounidenses de junio de 2025, nota del editor) llevó a la completa y total aniquilación de los sitios de polvo nuclear en Irán. Por eso desenterrarlo será un proceso largo y difícil”.escribió en su red Truth Social el presidente estadounidense, que suele utilizar la expresión “polvo nuclear” para designar las reservas de uranio enriquecido de Teherán.

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca había prometido el viernes que el uranio iraní sería devuelto a Estados Unidos. “en breve”asegurando que la República Islámica había aceptado entregar su uranio altamente enriquecido. Esto lo volvió a negar el lunes Teherán, que niega querer adquirir una bomba atómica y defiende su derecho a la energía nuclear civil.

Este ajuste de Donald Trump se produce poco después de que asegurara a la agencia Bloomberg que el ultimátum para la tregua entre los dos beligerantes expiraría “Miércoles por la tarde, hora de Washington” y que su extensión fue “muy improbable”. En teoría, la tregua debía terminar durante la noche del martes al miércoles, hora de Teherán.

“No aceptamos negociar bajo amenaza y, durante las últimas dos semanas, nos hemos preparado para jugar nuevas cartas sobre el terreno”afirmó el presidente del Parlamento de la República Islámica, Mohammad Bagher Ghalibaf, en la cadena X. Irán no tiene “en esta etapa” de “Proyecto para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”afirmó anteriormente el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaïl Baghaï, poniendo en duda la ” grave “ de los Estados Unidos.

Si las demandas estadounidenses no se cumplen antes de que finalice el alto el fuego, “muchas bombas explotarán”advirtió Donald Trump en PBS. “El ACUERDO que hagamos con Irán será MUCHO MEJOR que el acuerdo nuclear con Irán” concluyó en 2015, aseguró el presidente estadounidense en Truth Social.

Pero el inquilino de la Casa Blanca también reafirmó que tenía intención de mantener el bloqueo a los puertos iraníes. “Mientras no haya un “Acuerdo”” con Teherán, alegando que está haciendo perder a Irán “500 millones de dólares diarios, una cifra insostenible para ellos, incluso en el corto plazo”. “Al menos 26 barcos de la flota fantasma iraní han sorteado el bloqueo estadounidense” desde su creación la semana pasada, sin embargo, contó el lunes la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence.

Los precios del petróleo cayeron el martes, después de haber vuelto a subir la víspera debido a las renovadas tensiones en el Estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico para el suministro mundial de hidrocarburos.

En el frente libanés, el jueves se celebrarán en Washington nuevas conversaciones directas entre Israel y el Líbano, anunció la diplomacia estadounidense. Al igual que los estrenos del 14 de abril, se realizarán a nivel de embajadores. El viernes entró en vigor un frágil alto el fuego de diez días entre Israel y el proiraní Hezbollah, que ambas partes se acusaron mutuamente de violar.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU condenaron el lunes el ataque que mató a un casco de paz francés en el Líbano el sábado y pidieron que los responsables “sean llevados ante la justicia sin demora”. El presidente francés Emmanuel Macron y la ONU culpan a Hezbolá. Un nuevo informe de las autoridades libanesas mostró 2.387 muertos y 7.602 heridos en seis semanas de guerra con Israel.