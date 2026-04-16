Stellantis dejará de producir automóviles en su sitio histórico de Poissy después de 2028: lo que sabemos

El grupo italo-franco-estadounidense Stellantis anunció el jueves 16 de abril que suspenderá la producción de vehículos en la planta de Poissy, en Yvelines, después de 2028. Stellantis invertirá 100 millones de euros para reconvertir esta planta y asegura que las reducciones de plantilla se realizarán mediante salidas naturales o voluntarias, asegura. El sindicato SUD denuncia un “sangría”.

Stellantis dice que quiere mantener 1.000 puestos de trabajo de un total de 1.500 con vistas a transformar la fábrica para fabricar piezas y deconstruir vehículos. El grupo detalló las consecuencias de su decisión sobre el empleo. “Dada la pirámide de edad, los cambios en la población activa se producirán de forma paulatina”, “mediante salidas naturales o medidas individuales basadas en el voluntariado”. “Para 2030, con salidas naturales, incluidas las mediciones de edad, el sitio tendrá alrededor de 1.200 trabajadores activos”que se corresponde bien con “1.000 puestos de trabajo”porque “En la industria se necesitan alrededor de 1,2 personas para ocupar un puesto”dependiendo del grupo.

La fábrica de automóviles de Poissy (Yvelines), una de las más antiguas de Francia, cuenta hoy con 1.925 trabajadores. “en papel”pero en realidad trabajan 1.580 personas en el sitio, “teniendo en cuenta las ausencias por formación, licencia o enfermedad”explica Stellantis.

“El sitio no cerrará, tendrá un futuro industrial duradero”aseguró Stellantis en un comunicado, precisando que la producción de automóviles continuará en Poissy al menos hasta finales de 2028.

Luego, el sitio se irá integrando gradualmente “Cuatro nuevas actividades industriales, en pleno funcionamiento en 2030” de los cuales “la producción de piezas de automóvil, la valorización de piezas en una lógica de economía circular, la preparación y transformación de vehículos y la impresión 3D de piezas para pequeñas series”.

Poissy seguirá siendo la sede del fabricante con un centro de investigación y desarrollo y una “campus verde” 8.000 personas fuertes.

“Es realmente una pérdida de empleo”afirmó Jean-Pierre Mercier, delegado sindical del SUD, ante el micrófono de RTL. “Estamos muy lejos de los 2.000 empleados de la planta de Poissy”. El sindicato llama a los empleados de la obra y a todos los fabricantes de equipos a hacer huelga el 23 de abril “imponer garantías a la dirección para que todos los trabajadores sigan pudiendo mantener a sus familias después del último coche producido”. “Es una carrera contrarreloj para que la dirección se doblegue (…) No queremos pinchar con la punta del coche en Poissy”, dijo Jean-Pierre Mercier.

El cierre de Poissy se inscribe en la continua caída del empleo en el sector del automóvil en Francia desde hace dos décadas, debido a las deslocalizaciones, luego a la transición a los vehículos eléctricos y ahora a la competencia china.

Considerablemente reducido de tamaño en los últimos años, el sitio de Poissy se encuentra en préstamo desde octubre y la cancelación por parte de Stellantis del proyecto DS3 eléctrico sin asignar un nuevo modelo a la fábrica. Para 2025, los informes internos mostraron una tasa de utilización de la capacidad de solo el 58%. En su apogeo, alrededor de 1976, el centro de Poissy empleaba hasta 27.000 personas.

Stellantis mantiene cuatro plantas de producción de automóviles en Francia, de las 42 que hay en el mundo: Mulhouse, Sochaux, Rennes y Hordain para vehículos utilitarios, para una producción total de casi 662.000 vehículos en 2025, de los cuales el 13,5% en Poissy.

El cese de la producción de automóviles en Poissy, una fábrica fundada en 1938, pone fin a una serie oscura para las otras grandes fábricas de automóviles de la región de Isla de Francia: las fábricas de Renault en Boulogne-Billancourt (Altos del Sena) cerraron en 1992, luego la fábrica de PSA en Aulnay-sous-Bois (Sena-Saint-Denis) en 2014. En Flins (Yvelines), la fábrica de Renault cesó la producción de automóviles en 2024 para pasar al reacondicionamiento de automóviles.

Según el INSEE, la industria automovilística francesa (fabricantes y proveedores) ha perdido un tercio de su mano de obra en 20 años, pasando de 425.500 puestos de trabajo en 2010 a 286.800 en 2023.