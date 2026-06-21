35 departamentos en alerta roja, 845 escuelas y colegios cerrados el lunes, ahogamientos… Actualización sobre la ola de calor

¿Quién se atreverá a mecerse bajo el sol abrasador? El Festival de Música promete verse gravemente perturbado este domingo 21 de junio por la ola de calor, especialmente en los 35 departamentos puestos en alerta roja, un récord, donde estará prohibido el consumo de alcohol. Aunque se esperan temperaturas récord, las autoridades han pedido precaución en los puntos de baño y la SNCF ha aconsejado a las personas vulnerables que no tomen el tren.

En total, unos 53 millones de franceses están afectados por alertas rojas, que afectan a 35 departamentos, y alertas naranjas, declaradas en otros 45 departamentos. Según Météo France, se trata de un “Episodio de ola de calor de excepcional intensidad” en la zona que va desde la región parisina hasta los Pirineos Atlánticos, similar a la “olas de calor de julio de 2019 y agosto de 2003”.

El número de departamentos en alerta roja alcanzó un récord, siendo el anterior 20 departamentos los días 24 y 25 de julio de 2019. “39 a 40°C” será “A menudo afectado por Nueva Aquitania y una pequeña parte occidental de Occitania hacia Isla de Francia y Borgoña. En algunos lugares se podrían alcanzar 41°C”.según Météo France.

Las regiones más salvadas se encuentran en el norte y alrededor del borde del Mediterráneo.

Lunes, “La temperatura media en Francia (indicador térmico) podría alcanzar el nivel del día más caluroso jamás medido en Francia en todos los meses combinados”advirtió Météo France. Por lo tanto, la vigilancia roja debería ampliarse y podría extenderse a otros departamentos, indica la organización, previendo el máximo “entre 40 y 42°C” en los departamentos en rojo.

De Auch a Nanterre pasando por Châteauroux, varias ciudades han cancelado los conciertos previstos para el 45º Festival de Música. Sin ir tan lejos, en ocasiones el inicio de las fiestas se ha retrasado hasta el final del día, como en Gironda, donde la fiesta comenzará a las 19.00 horas. Se esperan hasta 41°C en el área metropolitana de Burdeos.

En París, como en Lyon o Estrasburgo, el municipio también ha optado por mantener el Festival de Música. Con el fin de “poder ordenarlo y supervisarlo en lugar de someterse a él”explicó el alcalde del PS de la capital, Emmanuel Grégoire. En la capital y sus alrededores se movilizarán 4.800 policías y gendarmes, así como 2.500 bomberos, según informó la jefatura de policía de París. Se prohibirán las procesiones en el “plataformas bajas” Para “evitar cualquier riesgo de caer al Sena”.

Para tratar de evitar molestias y alteraciones del orden público, se prohibirá el consumo de alcohol en la vía pública en los departamentos en alerta roja por ola de calor, así como en algunos otros en alerta naranja. y el ” orden “ Se dio la posibilidad de no ofrecerlos en eventos organizados por el Estado.

En Lyon, al norte de la península, el sol implacable empuja a una decena de personas a darse un chapuzón en una pequeña playa salvaje, a pesar de la prohibición de nadar en el Ródano. “No dudé en saltar al agua. Soy bretona, estoy acostumbrada, ¿sabes? Ella es buena »dijo con picardía Hélène Leborgne, investigadora de 27 años, sentada en traje de baño sobre una toalla.

“Nos dijimos que mientras nos laváramos en casa después, estaremos bien. He nadado en muchos lugares diferentes, así que no vamos a comprobar la calidad del agua”.añade entre risas Maya Borowska, de 27 años, mientras las dos jóvenes chapotean en el corazón de la ciudad, en un río utilizado por barcazas y transportistas fluviales.

Pero las autoridades han pedido precaución al nadar después de varias tragedias en los últimos días. Un adolescente de 17 años murió ahogado el sábado por la tarde en el río Dordoña, arrastrado por las corrientes. Otro adolescente de 16 años se ahogó el mismo día en Dunkerque, en el sector de Malo-les-Bains. Si bien estaba desaparecido desde las 17:30 horas, su cuerpo fue encontrado poco después de las 20:00 horas, según una fuente policial. La víspera, en el Este, dos adolescentes murieron en Besançon ahogándose en el río Doubs, que atraviesa la ciudad.

Un total de 845 escuelas y colegios permanecerán cerrados el lunes, mientras que otros 1.800 establecimientos ajustarán sus horarios, liberando a los estudiantes a primera hora de la tarde, anunció el domingo el ministro de Educación, Edouard Geffray.

Estas 845 escuelas y colegios, de 60.000 establecimientos educativos en Francia, “No se dará la bienvenida a ningún estudiante, o será una bienvenida mínima” y esto “principalmente en departamentos en alerta roja”dijo en Francia 3.

“En general, debemos tener una respuesta territorial”afirmó el ministro de Educación en France 3 el domingo, “porque las situaciones son diferentes”. “Primero hay una regla, es que hay continuidad del servicio público, ese es el principio, luego hay un sistema de exención: desde el momento en que la seguridad del personal o de los niños pueda ser puesta en duda, debe cerrarse”aseguró.

El director general de SNCF, Jean Castex, invitó este domingo a los viajeros más populares “vulnerable” tiene “evitar tomar el tren” durante la ola de calor, enfatizando no poder “eliminar incidentes” en la red, energizado por alto calor.

“Les recomendamos que pospongan su viaje, o en todo caso eviten coger el tren durante esta ola de calor, porque también es una forma de protegerles con antelación”declaró a la prensa, en la estación de Montparnasse de París. “La red ferroviaria francesa se ve fuertemente afectada por este fenómeno de ola de calor”dijo.