Ola de calor: por qué es mejor evitar el alcohol cuando hace mucho calor

No, esta estupenda cerveza refrescante no se recomienda durante las olas de calor. En un momento en el que las temperaturas en Francia se disparan, se desaconseja especialmente el consumo de alcohol, a pesar del aparente alivio que puede aportar. Su consumo fue prohibido en la vía pública con motivo del Festival de Música del domingo en 35 departamentos clasificados en alerta roja por ola de calor.

“Cuando bebes alcohol, tienes una reacción que hace que el alcohol bloquee la hormona que te hidrata bien y por lo tanto te deshidratas 3-4 veces más rápido sin siquiera darte cuenta”explicó el sábado la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, en France Info.

“Entonces tienes un riesgo personal para tu salud ya que te sentirás mal mucho más rápido y más gravemente y por lo tanto te llevarán a urgencias que en estos tiempos de festivales de música ya están muy ocupados”añadió.

El calor puede incentivar el consumo de bebidas alcohólicas caracterizadas por su frescura -cerveza, vino blanco, mojito, etc.-. Y más aún en un contexto de eventos festivos y deportivos: durante el Festival de Música pero también durante los partidos del Mundial de Fútbol que se celebran cada día.

El alcohol tiene en primer lugar un efecto diurético y por tanto favorece la deshidratación, justo en el momento en que el cuerpo necesita estar muy hidratado para refrescarse mediante la sudoración, entre otras cosas.

En segundo lugar, el alcohol altera nuestra regulación térmica. “En concreto, el termostato interno del cuerpo ya no reacciona correctamente a las señales de sobrecalentamiento, nuestro cuerpo ya no sabe cuándo sudar y dilata nuestros vasos sanguíneos”explica Inserm.

Finalmente, el alcohol te hace menos sensible a posibles señales de advertencia. Si el consumidor no siente sed a tiempo, es posible que no se hidrate lo suficiente, con riesgo de sufrir un golpe de calor.

Hay “un aumento de las admisiones de emergencia por intoxicaciones relacionadas con el consumo de alcohol durante las olas de calor”señalan los hospitales de Ginebra (HUG) en su sitio web.

Pero los riesgos no se limitan a estos efectos directamente fisiológicos. El alcohol también reduce el estado de alerta, ya de por sí debilitado por la fatiga relacionada con el calor.

Este es particularmente el caso de los ahogamientos, cuyo número aumenta con cada episodio de ola de calor. Las autoridades sanitarias recuerdan periódicamente a la gente que no consuma alcohol cuando vaya a nadar.

“El consumo de alcohol perjudica el juicio y aumenta la asunción de riesgos, dilata los vasos sanguíneos provocando riesgo de hipotermia (y) reduce la reactividad del tracto respiratorio reduciendo las posibilidades de supervivencia en el agua”resume la agencia francesa de Salud Pública en una página sobre los ahogamientos.