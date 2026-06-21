Policía antiterrorista detenida tras posibles “ataques” antimusulmanes en Escocia

Publicado el 21 de junio de 2026 a las 15:35 horas. Lectura: 1 min.

La policía escocesa anunció el sábado 20 de junio que contraterrorismo estaba investigando una serie de “ataques violentos” La tarde del viernes en Edimburgo, durante la cual cinco hombres resultaron heridos, posibles actos antimusulmanes.

Un hombre escocés de 36 años fue arrestado, dijo la policía. Según la agencia Press Association, citando a la policía, el hombre fue “acusado en relación con una serie de incidentes en Edimburgo”y será “presentado al tribunal a su debido tiempo”sin más detalles.

Un vídeo publicado en Internet muestra a un hombre sin camisa, que se cree que es el sospechoso, deambulando por las calles de la capital escocesa con un arma.

La policía antiterrorista “lleva a cabo la investigación”afirmó la policía escocesa en un comunicado de prensa.

Los líderes políticos condenaron estos incidentes. “El sospechoso parece haber actuado bajo la influencia del odio antimusulmán. No toleraré esto: será castigado con todo el peso de la ley”.reaccionó el primer ministro laborista Keir Starmer en X.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, dijo “horrorizado”añadiendo que hubo “No hay lugar para el odio y la violencia contra los musulmanes”.

“En nuestro país no hay lugar para la violencia, el racismo o la intolerancia”comentó el Primer Ministro escocés, John Swinney, “profundamente preocupado”.

La policía recibió múltiples llamadas de emergencia el viernes por la noche informando “ataques violentos, incluidas amenazas, robos y actos de vandalismo”. Según la BBC, los ataques comenzaron cerca de una mezquita.

Dos hombres resultaron heridos por primera vez en Sighthill, un suburbio al oeste de Edimburgo, y luego fueron trasladados al hospital, dijo la policía. Luego, otros tres fueron atacados en otro lugar, antes de que los agentes de policía arrestaran al sospechoso, continuó.

Las víctimas (dos de 22 años, los demás de 24, 27 y 39 años) sufrieron diversas lesiones. Tres fueron hospitalizados pero sus vidas no corren peligro, dijo la policía.

La Asociación Escocesa de Mezquitas y la ONG antirracista MEND, que lucha contra la islamofobia, aseguran que varias de las víctimas son musulmanes. Según MEND, el video del hombre sin camisa también lo muestra gritando que “proteger el país” Musulmanes.

Estos ataques se producen en un contexto de crecientes tensiones en el Reino Unido por la inmigración. La capital de Irlanda del Norte, Belfast, experimentó dos noches de graves disturbios la semana pasada después de que se filmara un violento apuñalamiento, por el que se acusó a un sudanés, antes de que el vídeo se volviera viral.

La semana anterior también estallaron violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías en Southampton, en el sur de Inglaterra, para denunciar la presunta “racista” cuya policía local se ocupó, en diciembre, del asesinato de un estudiante blanco, Henry Nowak, a manos de un joven sij.