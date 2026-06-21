Guerra en Oriente Medio: negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza, nuevos ataques en el Líbano

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para encontrar una paz duradera en Oriente Medio comenzarán este domingo 21 de junio en un hotel de lujo de los Alpes suizos, cuatro días después de la firma de un memorando de entendimiento, ya maltrecho, para poner fin a las hostilidades.

Estas conversaciones, centradas en el programa nuclear iraní, están previstas para un período renovable de 60 días. Están previstos en un hotel de lujo en Bürgenstock, una montaña con vistas al lago de Lucerna. Discusiones “preparatorio” El sábado comenzaron las conversaciones entre diplomáticos, según Berna, y el Ministerio iraní de Asuntos Exteriores confirmó la celebración de conversaciones. “técnico” Domingo entre iraníes y estadounidenses.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aterrizó el domingo por la mañana temprano en la base aérea de Emmen, cerca de Lucerna, en el centro de Suiza, según su portavoz. La delegación iraní llegó el sábado por la tarde, según informó el gobierno suizo. Según la televisión estatal iraní, entre ellos están el jefe negociador Mohammad Bagher Ghalibaf, también presidente del Parlamento, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuya mediación fue decisiva para cerrar el acuerdo del 17 de junio, también anunció el sábado por la tarde que se dirigía a Suiza.

Las discusiones deben durar “algunos días”declaró JD Vance a la prensa antes de abandonar Estados Unidos el sábado por la noche, precisando que no podía quedarse en Suiza. “sólo uno o dos días”. “Espero que logremos avances en la cuestión nuclear y en la cuestión del alto el fuego en el Líbano. Esos son los dos puntos principales en los que creo que nos vamos a centrar”.dijo.

El ejército israelí anunció por su parte que uno de sus soldados fue asesinado el sábado en el sur del Líbano.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmaïl Baghaï, advirtió el sábado a Estados Unidos que el protocolo sería “en peligro” si sus cláusulas no se aplicaran rápidamente, en alusión a la situación en el Líbano, donde continúan los enfrentamientos entre Israel y el movimiento chiita proiraní Hezbollah.

Tras los nuevos enfrentamientos en el Líbano, el mando central del ejército iraní anunció que “El Estrecho de Ormuz quedaría cerrado al tráfico marítimo”a “primera medida en respuesta a la violación de compromisos por parte del enemigo”. Él amenazó “otras medidas” si es necesario “obligar al enemigo a respetar sus obligaciones”.

La reapertura del estrecho fue uno de los puntos clave del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Al comienzo de la guerra, Irán bloqueó esta ruta marítima estratégica por la que anteriormente transitaban alrededor del 20% de los hidrocarburos del mundo, lo que provocó un aumento de los precios del petróleo.

Tras el anuncio de Irán de su nuevo cierre, el Comando de Oriente Medio de Estados Unidos (Centcom) indicó que sus fuerzas permanecían “vigilante”. Según sus palabras, 55 buques mercantes cruzaron el estrecho con seguridad el sábado.

Teherán también mencionó el posible establecimiento de “costos” servicio marítimo para los buques que deseen transitar por allí. Y el presidente estadounidense, Donald Trump, también ha amenazado con imponer un peaje en el Estrecho si fracasan las conversaciones con Irán.