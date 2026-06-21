El portero de Curazao hace historia, Gianni Infantino firma la bandera rusa: boletín de la Copa del Mundo de Trump

Nos empezaríamos a acostumbrar a ver tantos goles. Después de poco más de una semana de competición en América, el sábado 20 de junio volvimos a vivir una fiesta en el fondo de la red con las victorias de Holanda contra Suecia (5-1) y Japón contra Túnez (4-0), pero también una lección delante de las jaulas con el portero de Curazao, la nación más pequeña que participa en esta edición, que brilló. Si el aspecto deportivo deleita, las actuaciones de Gianni Infantino, el jefe de la FIFA, hacen estremecerse, al igual que la pequeña frase de otro tiempo de un periodista francés contra un jugador belga que está a punto de ser padre. Vamos, vamos a haceros un pequeño resumen de esta nueva jornada de competición al otro lado del Atlántico.

Gianni Infantino vuelve a ser noticia. ¡Ay! Suscrito a las polémicas desde el inicio del Mundial, el presidente de la FIFA se reitera esta vez junto al primer ministro canadiense, Mark Carney. Gianni Infantino firmó la bandera rusa de un seguidor de la selección nacional del país de Putin –excluida de las competiciones internacionales desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022–, señala la revista “So Foot”.

La inauguración tuvo lugar justo después de la victoria de Canadá contra Qatar el viernes (6-0). El presidente de la FIFA incluso posó después con el aficionado, justo después de dirigirle unas palabras en ruso.

“El papá es un inútil. » Viernes, El delantero belga Jérémy Doku ha anunciado que podría abandonar el Mundial si su esposa, embarazada de su primer hijo, da a luz durante la competición. “ Ningún papá querría perderse esto”dijo el serio delantero del Manchester City al sitio de noticias belga DH. Una decisión fuertemente criticada en el plató del canal L’Equipe el viernes por la presentadora France Pierron: “Vas a dejar todo eso para asistir al nacimiento de tu hijo, que es un momento asqueroso, discúlpame, donde el papá es un inútil, tiene un papel extra”. Antes de disculparse el sábado en la red social entendiendo que sus palabras “pudo haber sido electrocutado, golpeado o herido”. En 2026, ¿este jugador de 24 años y su compañero tendrán que soportar todavía este tipo de conversaciones de otra época?

Eloy Sala, el portero de Curazao, entra en la leyenda. Había encajado siete goles en el primer partido de su equipo contra Alemania, hay que creer que tenía muchas ganas de compensarlos. Eloy Room realizó 15 salvamentos el sábado por la noche contra Ecuador, lo que permitió a Curazao lograr un empate (0-0). Pero el portero de 37 años entra en la historia del fútbol sobre todo como el portero que más paradas realizó durante un Mundial. Sólo el estadounidense Tim Howard lo hizo mejor con 16 goles en 2014 contra Bélgica, pero después de la prórroga.

El empate, que mantiene una pequeña –pero casi imposible– esperanza de clasificarse para las fases finales, fue celebrado el sábado por la tarde como una victoria en los vestuarios de Kansas City, Estados Unidos. Realmente igualado: los monarcas de Holanda, Willem-Alexander y Máxima Zorreguieta habían viajado para celebrar con el equipo.

Hablando de Países Bajos, la ola naranja ha vuelto a azotar a Texas. ¡Naar enlaces, Naar rechts! Tooutoutoudou… Navegando por las redes sociales no podía faltar a estos miles de aficionados holandeses que invaden las calles del estado americano de Texas, todos vestidos con su camiseta naranja y acompañados de su autobús personalizado (siempre de naranja, lo habrás entendido).

Aficionados holandeses en las calles de Houston, Texas, antes del partido Holanda-Suecia, el 20 de junio de 2026. JUAN FINOL/SIPA USA/SIPA / JUAN FINOL/SIPA USA/SIPA

Al son de este canto, los fieles de la selección Oranje deambulan de izquierda a derecha, saltando como sardinas. Y tuvieron la oportunidad de cantarlo el sábado, cuando los holandeses corrigieron a los suecos, 5 goles a 1.

¡Naar enlaces, Naar rechts! Está bien ahora que lo tienes en mente, no nos agradezcas.

El sábado estuvo contento: la selección alemana se convirtió en el tercer equipo clasificado para la fase final, después de México y Estados Unidos, al ganar su partido contra los Elefantes de Costa de Marfil (2-1). Unas horas más tarde, la Túnez de Hervé Renard vio el final de su aventura en la competición marcada por su derrota ante Japón (4-0). Este domingo le tocará a España intentar resarcirse a las 18.00 horas. ante Arabia Saudita tras el sorpresivo empate ante Cabo Verde. Luego, a las 21 horas, la selección iraní regresará a Estados Unidos -mientras se han abierto negociaciones entre ambos países en Suiza-, más precisamente a Los Ángeles, para intentar ganar a Bélgica.