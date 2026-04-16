En la ONU, Moscú y Pekín vetan el desbloqueo del Estrecho de Ormuz

Este martes 7 de abril, Rusia y China impidieron que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara un texto ya diluido que pedía el desbloqueo del estrecho de Ormuz, para gran consternación de los países del Golfo que inicialmente esperaban luz verde para liberarlo por la fuerza. El proyecto de resolución aprobado por Bahréin, modificado varias veces para intentar evitar un veto, recibió 11 votos a favor, dos en contra (Rusia y China) y dos abstenciones (Pakistán y Colombia).

Desde el inicio del conflicto, desencadenado el 28 de febrero por los ataques israelíes-estadounidenses contra Irán, la virtual paralización por parte de Teherán del estrecho de Ormuz, por el que normalmente pasa una quinta parte de la producción mundial de petróleo, así como del gas natural licuado, ha provocado un fuerte aumento del precio de los hidrocarburos, con un impacto económico global.

Esta votación se produce pocas horas antes de que expire el ultimátum de Donald Trump. El presidente estadounidense dio a Irán hasta las 8 p.m. martes (dos de la madrugada en Francia) para desbloquear la navegación en esta vía marítima vital, que de lo contrario amenaza con erradicar “una civilización entera”.

Comentarios que el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, calificó ante el Consejo de “profundamente irresponsable”acusando a Donald Trump de revelar “tiene abiertamente la intención de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”. También acusó al texto propuesto por Bahréin de “castigar a la víctima” Ataques israelíes-estadounidenses y “brindar a los agresores protección política y diplomática para futuras acciones ilegales”.

Pero el rechazo de la resolución “No impide que Estados Unidos continúe actuando en defensa propia y defendiendo a nuestros aliados y socios. Y el presidente Trump continuará con las acciones necesarias para defender a nuestro pueblo y al mundo libre”.reaccionó el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, poco después de la votación.

este voto “envía una señal equivocada al mundo” : que las amenazas a las rutas marítimas no causen “acción decisiva de la organización responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”deploró por su parte el ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, hablando también en nombre de Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

Con el apoyo de los países del Golfo y de los Estados Unidos, Bahréin, miembro electo del Consejo de Seguridad, inició hace dos semanas negociaciones sobre un texto que habría autorizado a cualquier Estado o coalición de Estados a utilizar “todos los medios necesarios” para garantizar la seguridad de los barcos y evitar el bloqueo del estrecho.

“Nuestros países han mostrado considerable moderación y paciencia ante la agresión iraní, pero nadie puede esperar que esta moderación continúe sin límites”declaró más tarde a la prensa el Ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin. “Nuestros derechos según el derecho internacional no pueden verse restringidos por la inacción, y la rendición de cuentas no puede evitarse haciendo la vista gorda”.añadió, prometiendo seguir “tomar todas las medidas necesarias” defender la soberanía de los países del Golfo de conformidad con el derecho de autodefensa.

Pero esta idea ha suscitado fuertes objeciones, especialmente de Francia, Rusia y China. La adición la semana pasada de un texto que estipulaba que los medios utilizados sólo podrían ser “defensivo” había levantado la oposición francesa. el proyecto “se aseguró de fomentar medidas estrictamente defensivas para asegurar el estrecho sin entrar en una lógica de escalada”comentó el embajador francés, Jérôme Bonnafont, lamentando su rechazo.

ella animó “fuertemente los Estados” preocupado “coordinar esfuerzos, de carácter defensivo y proporcionados a las circunstancias, para garantizar una navegación segura en el Estrecho de Ormuz, incluso mediante la escolta de buques mercantes y comerciales”. También exigió que Irán “cesar inmediatamente todos los ataques a los barcos” y mencionó la posibilidad de que el Consejo imponga “otras medidas” contra quienes socavan esta libertad de navegación.

“Casi cada párrafo (…) estaba lleno de elementos desequilibrados, inexactos y agresivos”comentó el embajador ruso, Vassili Nebenzia, justificando su veto. Si bien los mandatos del Consejo de Seguridad que autorizan a los Estados miembros a utilizar la fuerza son relativamente raros, Moscú lamentó en 2011 haberse abstenido en una votación que dio luz verde a la OTAN para una intervención en Libia, que finalmente condujo a la caída del coronel Gadafi.

Asegurándose de entender “preocupaciones” En relación con la navegación en el estrecho de Ormuz, Vassili Nebenzia anunció que Rusia y China propondrían para votación un proyecto de resolución alternativo, sin indicar fecha.