Los ex rehenes Cécile Kohler y Jacques Paris serán esperados en Francia este miércoles por la mañana

Publicado el 8 de abril de 2026 a las 07:36 horas. Lectura: 3 min.

Los franceses Cécile Kohler y Jacques Paris “Están libres y en camino hacia territorio francés, después de tres años y medio de detención en Irán” donde estuvieron mucho tiempo en prisión y luego fueron puestos bajo arresto domiciliario en la embajada de Francia, anunció el martes 7 de abril Emmanuel Macron, que pudo hablar con los dos nacionales, según su entorno.

“Es un alivio para todos nosotros y obviamente para sus familias. Gracias a las autoridades omaníes por sus esfuerzos de mediación, a los servicios estatales y a los ciudadanos que se movilizaron incansablemente y contribuyeron así a su regreso”.añadió el presidente francés en la cadena X.

Ellos son “¡Definitivamente GRATIS!” »declaró el Ministro de Asuntos Exteriores el día X. “Por teléfono hace unos momentos me expresaron su emoción y su alegría por el pronto regreso a su país y a sus seres queridos”añadió.

Cécile Kohler y Jacques Paris, profesora de literatura de 41 años y profesora jubilada de 72, fueron detenidos el 7 de mayo de 2022, el último día de un viaje turístico a Irán. Fueron condenados en octubre de 2025 a veinte y diecisiete años de prisión respectivamente, en particular por espionaje, antes de ser puestos en libertad el 4 de noviembre, pero con prohibición de salir de la República Islámica de Irán.

La diplomacia francesa consideró arbitraria su detención y denunció que sus condiciones de detención eran comparables a las “tortura”. Los distintos ministros de Asuntos Exteriores franceses habían trabajado incansablemente para obtener su liberación, en un contexto aún más difícil en las últimas semanas por la guerra en Irán, que estalló el 28 de febrero.

Según una fuente cercana al ministro, “Lo que permitió obtener su liberación fue la situación actual” : “Los iraníes integraron este elemento en la ecuación y probablemente fue decisivo para su liberación, pero la dinámica estaba en marcha. »

Según Teherán, se había llegado a un acuerdo con París para intercambiarlos por un ciudadano iraní, Mahdieh Esfandiari, que se encuentra bajo arresto domiciliario tras haber sido condenado en Francia, en particular, por apología del terrorismo. “Ella apeló, por lo que está en proceso de apelación”indicó el Elíseo, para quien “este es un archivo separado”. Francia nunca ha confirmado la existencia de tal acuerdo.

La clase política acogió con satisfacción unánime esta liberación definitiva. “Francia mostró un rostro de unidad, de movilización inquebrantable para obtener esta liberación”declaró el presidente de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet. Los aplausos resonaron desde todas las bancadas y todos los diputados se pusieron de pie en el Hemiciclo.

“¡Viva!” Los rehenes franceses en Irán, Cécile Kohler y Jacques Paris, están en un avión con destino a París. Felicitaciones a los equipos diplomáticos franceses que obtuvieron este resultado”.lanzó Jean-Luc Mélenchon, líder de La France insoumise.

“Alegría y alivioexclamó por su parte el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure. Cécile Kohler y Jacques Paris finalmente han regresado a casa. » “¡Qué alivio!” »reaccionó el jefe de los Ecologistas Marine Tondelier, destacando que“Nunca debemos perder la esperanza”.