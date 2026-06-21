La ola de calor golpea a Francia, el asunto Lyhanna, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos... Las cinco cosas para recordar del fin de semana

¿Recibiste alguna noticia este fin de semana? Aquí están los cinco datos que debe recordar.

Media Francia entrará el lunes en alerta roja por ola de calor, una ola de calor extremo sin precedentes que provocará el cierre de cientos de escuelas. Son ya 49 los departamentos en los que se decretará vigilancia roja a partir del mediodía del lunes, un récord, principalmente en el centro y el oeste, donde Bretaña y parte de Normandía se suman a las regiones más afectadas.

Otros 40 departamentos estarán en alerta naranja, y la ola de calor afectará sólo a una parte de Occitania y los Alpes, dijo Météo-France. El domingo, 53 millones de franceses ya se encontraban afectados por el calor extremo, en 35 departamentos en alerta roja y 45 en alerta naranja.

Esto es una ola de calor “particularmente intenso y particularmente temprano”resumió el Ministro Delegado encargado de la transición ecológica, Mathieu Lefèvre. Él “Se requiere mucha cautela, muchas precauciones, una movilización muy fuerte de los servicios estatales, de los prefectos y de los cargos electos locales”añadió.

Debido a esta excepcional ola de calor, el festival de música de 2026 tendrá una edición especial. En un intento por evitar molestias y alteraciones del orden público, se prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública en los departamentos en alerta roja por ola de calor, así como en algunos otros en alerta naranja. y el ” orden “ Se dio la posibilidad de no ofrecerlos en eventos organizados por el Estado.

Algunas ciudades, como Auch, Nanterre o Châteauroux, han decidido cancelar conciertos. Sin ir tan lejos, en varias ciudades el inicio de las festividades se retrasó en ocasiones hasta la tarde. En Lyon, los escenarios señalizados se beneficiarán de espacios sombreados y las primeras notas musicales se esperan a partir de las 18:00 horas, mientras que en Troyes la animación no comenzará hasta las 20:00 horas.

Los informes de las inspecciones generales de la gendarmería y de la justicia sobre el asunto Lyhanna lo confirman “disfunciones” y “errores individuales” en la tramitación de una denuncia por violación de una menor de edad de agosto de 2025 dirigida a Jérôme Barella.

Esta observación fue hecha desde el principio por los ministros del Interior y de Justicia, Laurent Nuñez y Gérald Darmanin. Los informes, que se harán públicos el lunes, no contienen realmente ninguna revelación pero, según estas fuentes, permiten comprender la secuencia de los hechos sobre la tramitación de la denuncia de agosto de 2025. Permiten “comprender lo incomprensible”resumió lacónicamente uno de ellos.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para encontrar una paz duradera en Oriente Medio se desarrollan desde el domingo por la tarde en un hotel de lujo de los Alpes suizos, cuatro días después de la firma de un memorando de entendimiento ya debilitado por la situación en el Líbano.

Se anuncia la diplomacia qatarí “la apertura de los trabajos de la cumbre del Lago de Lucerna y la celebración de la primera reunión de la comisión de alto nivel”reuniendo a los “representantes de Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los dos estados mediadores”Qatar y Pakistán.

Poco antes, la televisión estatal iraní había informado de una “Reunión tripartita entre Irán, Estados Unidos y Qatar” referente a “un alto el fuego integral en el Líbano y activos iraníes bloqueados”. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ya ha calificado estas discusiones como“histórico”

La policía escocesa anunció el sábado que la lucha antiterrorista estaba investigando una serie de “ataques violentos” La tarde del viernes en Edimburgo, durante la cual cinco hombres resultaron heridos, posibles actos antimusulmanes.

Un hombre escocés de 36 años fue arrestado, dijo la policía. Según la agencia Press Association, citando a la policía, el hombre fue “acusado en relación con una serie de incidentes en Edimburgo”y será “presentado al tribunal a su debido tiempo”sin más detalles.

Un vídeo publicado en Internet muestra a un hombre sin camisa, que se cree que es el sospechoso, deambulando por las calles de la capital escocesa con un arma.

“El sospechoso parece haber actuado bajo la influencia del odio antimusulmán. No toleraré esto: será castigado con todo el peso de la ley”.reaccionó el primer ministro laborista Keir Starmer en X.