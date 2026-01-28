¿Qué sabemos del arresto de un niño de 5 años en Minnesota?





Un rostro que da la vuelta al mundo. Los medios estadounidenses publicaron el miércoles y el jueves la foto de un niño que aparece, con expresión abatida, con una gorra azul adornada con dos orejas de conejo, portando una mochila sostenida por una figura vestida de negro: la sombra de ICE, la ilimitada policía antiinmigración de Donald Trump.









La fotografía fue compartida masivamente y conmovió las redes sociales. La detención de este niño de 5 años provoca una nueva ola de ira en Minneapolis, donde se han lanzado convocatorias de manifestaciones para este viernes 23 de enero. Las críticas se extienden incluso más allá de las fronteras estadounidenses. En Ginebra, la ONU dijo “Aturdido por el maltrato ya rutinario” infligidas a los inmigrantes en Estados Unidos, instando a Washington a poner fin a una represión que “destroza familias”. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Un arresto al salir de la escuela.





El martes 20 de enero, después de la escuela, Liam Ramos, de 5 años, y su padre fueron arrestados por la policía de inmigración (ICE) en los suburbios de Minneapolis. El niño, un estudiante de guardería, y su padre acababan de llegar frente a su casa cuando ICE se acercó a ellos y los arrestó.





La superintendente del distrito escolar de Liam, Zena Stenvik, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que“Otro adulto que vivía en la casa estaba afuera en el momento del incidente y había rogado a los agentes (ICE) que le permitieran cuidar al niño, pero su solicitud fue denegada. » El hermano mayor de Liam llegó a casa veinte minutos después y encontró que su padre y su hermano habían desaparecido, añadió.





Zena Stenvik agregó que en total, cuatro niños de las escuelas bajo su cuidado fueron arrestados y ahora están bajo custodia de ICE, incluidos un niño de 10 años y dos de 17 años. Según medios estadounidenses, Liam Ramos y su padre se encuentran actualmente detenidos en un centro de detención en Texas.





• Un “inmigrante ilegal” para el gobierno





El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que el niño había sido detenido por ICE después de que su padre, a quien describió como un inmigrante ilegal, había huido, según él, para evitar ser detenido. También defendió a los agentes de ICE: “¿Qué más se suponía que debían hacer?” ¿Dejar que un niño de cinco años muera congelado? »preguntó.









• ICE “separa a las familias”





“Liam Ramos es sólo un niño pequeño. Debería estar en casa con su familia, no ser utilizado como cebo por ICE y detenido en Texas”.denunció en X a la ex vicepresidenta demócrata Kamala Harris, diciendo que ella “ulcerado”.









“Hacer cumplir la ley es una cosa. Aterrorizar a una población utilizando a los niños como peones es otra.añadió Hillary Clinton, ex oponente de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016.





“Cuando el gobierno federal trata a los niños como delincuentes, algo anda muy mal”juzgó el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.









Las críticas se extienden más allá de las fronteras estadounidenses. En Ginebra, la ONU dijo “Aturdido por el maltrato ya rutinario” infligidas a los inmigrantes en Estados Unidos, instando a Washington a poner fin a una represión que “destroza familias”.





• Crecientes tensiones en Minnesota





A pesar de las gélidas temperaturas, que pueden alcanzar los -20 o -30°C, desde el 8 de enero se celebran concentraciones ciudadanas para denunciar los métodos de los funcionarios de inmigración y paralizar sus operaciones de detención militar de inmigrantes. Se han compartido llamados a manifestarse este viernes tras la detención de Liam Ramos.









Tras enfrentamientos entre policías y manifestantes, Donald Trump amenazó con invocar“Ley de Insurrección” desplegar el ejército allí, acusando a los líderes democráticos locales de no “impedir que los agitadores profesionales y los insurgentes ataquen” Agentes de ICE. JD Vance había viajado a Minneapolis para reunirse con agentes y “bajar la temperatura”.





El estado de Minnesota ha pedido a los tribunales federales que suspendan la operación de ICE. Una audiencia sobre el asunto está programada para el lunes.