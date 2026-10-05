Sólo lo proporcional puede sacar a la izquierda del estancamiento

¿Deberíamos o no formar una alianza con LFI con vistas a las elecciones legislativas que probablemente seguirán a las próximas elecciones presidenciales? Esta cuestión ha dividido a la izquierda “no melenconista” durante muchos meses.

Hay otras diferencias en su seno, pero éste es sin duda el principal tema que le impide reagruparse para las elecciones del próximo abril. Sin embargo, sería fácil superar ese bloqueo si todos los componentes de esta izquierda se comprometieran a apoyar el establecimiento de una representación proporcional antes de cualquier disolución de la Asamblea Nacional.

Todos los partidos de izquierda, y también la mayoría de los demás, llevan mucho tiempo a favor de la introducción del voto proporcional en las elecciones legislativas. Es una reforma fácil de implementar: no requiere cambiar la Constitución, basta con una mayoría simple en la Asamblea.

Tal reforma cambiaría fundamentalmente la dinámica política de la Vmi República despresidencializándola estructuralmente, ya que nunca más habría un “partido del presidente” con mayoría en la Asamblea. Alentaría a todas las fuerzas políticas a adoptar la cultura del compromiso que tanto falta en este momento. Esto ayudaría a (finalmente) desbloquear un mecanismo político bloqueado y al mismo tiempo restaurar la vitalidad democrática de nuestra sociedad.

De hecho, somos los únicos en Europa que utilizamos la mayoría de dos vueltas para las elecciones legislativas. Esto fue diseñado para lograr grandes mayorías dentro de la Asamblea Nacional, a riesgo de reflejar mal la diversidad de opiniones de los ciudadanos. Se trataba de permitir que el bando vencedor gobernara solo, sin tener que hacer concesiones.

Hoy en día, sólo la extrema derecha podría beneficiarse del efecto el ganador se lo lleva todo –el ganador se lo lleva todo– asociado a la votación por mayoría y a la obtención, con un tercio de los votos en la primera vuelta, de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. en una Vmi Una república que ha dotado al ejecutivo de poderes muy amplios con contrapoderes muy débiles, sólo habría que dar un paso muy pequeño para transformar nuestra democracia en un régimen autoritario.

Aparte de Marine Le Pen, si es elegida, ningún candidato presidencial puede esperar ahora reunir una mayoría absoluta en su nombre durante las elecciones legislativas que seguirían a las presidenciales si disuelve la Asamblea actual.

Entonces correríamos el riesgo de encontrarnos en una situación muy similar a aquella en la que el país está bloqueado desde 2022. Si queremos avanzar, debemos aprender a negociar y hacer concesiones, como la mayoría de nuestros vecinos han practicado durante mucho tiempo. Pero las limitaciones impuestas por el voto mayoritario bloquean esta búsqueda de soluciones que puedan reunir a mayorías. De hecho, la lógica del voto mayoritario sigue imponiéndose a los actores políticos en la perspectiva de una próxima reelección que deben garantizar. Sin embargo, con este método de votación, esta reelección sigue jugándose bloque contra bloque, lo que ralentiza la búsqueda de compromisos estables en todos los bandos.

Francia está en medio del vado. Si su Asamblea se parece ahora a menudo a la que resultaría de una votación proporcional, los miembros que la componen siguen teniendo interés en preferir, una y otra vez, posturas, paralizando la Asamblea. Esta situación contribuye a degradar la imagen de la democracia y alimenta la tentación de recurrir al poder fuerte. Para salir de este entretiempo es urgente cambiar el método de votación. La proporcionalidad es el único sistema que garantiza que la voz de cada ciudadano en todo el territorio cuente realmente y que la representación nacional refleje fielmente la diversidad de sensibilidades.

Diputados y senadores del Partido Socialista, Plaza Pública, Ecologistas, Renacimiento, Módem y la UDI han presentado conjuntamente proyectos de ley en este sentido en la Asamblea Nacional y el Senado en los últimos meses. Estos proyectos podrán ser presentados a la Asamblea inmediatamente después de la elección presidencial si el nuevo presidente no RN, sea quien sea, así lo solicita.

Si la actual Asamblea adopta este método de votación inmediatamente después de las elecciones presidenciales, y no hay ninguna razón por la que no pueda serlo, ya que redunda en interés tanto del país como de todos los partidos fuera de la RN, la cuestión de si formar o no una alianza con el LFI antes de las próximas elecciones legislativas ya no surgirá para la izquierda no melenconista.

Si, lamentablemente, Marine Le Pen ganara las elecciones presidenciales y disolviera inmediatamente la Asamblea, entraríamos en un mundo completamente nuevo. Se necesitaría toda la buena voluntad para bloquear a RN y las cuestiones que hoy dividen a la izquierda pasarían, con toda probabilidad, a ser completamente secundarias.

Todas las fuerzas que componen la izquierda “no melenconista” deben hacer suyo este proyecto de instaurar la representación proporcional y proponerlo a todos los candidatos democráticos. Con esta condición, esta izquierda podría finalmente unirse para las elecciones presidenciales y concentrarse en el proyecto que proponer al país en lugar de seguir desgarrándose entre sí por la cocina electoral para el futuro.

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, Guillaume Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión. Firmó el manifiesto “Construir 2027”, lanzado por Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud y Yannick Jadot.